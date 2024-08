Tak wyglądała wymiana więźnów i szpiegów z Rosją! Putin uściskał zabójcę

Wielki cios dla Jennifer Lopez. Mąż zrobił jej TO dokładnie w jej urodziny

Zabójcy, szpiedzy, hakerzy, ale i liderzy opozycji czy artyści skazani za rozrzucanie ulotek o wojnie na Ukrainie. Odbyła się największa od czasów zimnej wojny wymiana więźniów między Rosją i krajami Zachodu. Wśród uwolnionych był m.in. mężczyzna, który siedział w więzieniu w Polsce. Chodzi o Pawła Rubcowa, oficera GRU, "realizującego zadania wywiadowcze na terenie Europy i oczekującego na proces karny". Wymiana miała miejsce w Ankarze, potem 10 osób poleciało do Rosji, 13 do Niemiec, trzy do USA. "Właśnie zakończyła się operacja wymiany więźniów, dzięki której Rosję opuścili bohaterowie rosyjskiej opozycji oraz obywatele państw NATO, przetrzymywani w Rosji. Akcja była możliwa dzięki zaangażowaniu naszego państwa. Dziękuję prezydentowi i służbom za wzorową współpracę" - napisał na platformie X premier Donald Tusk.

Wśród uwolnionych, którzy trafili do Rosji jest Wadim Krasikow, skazany w Niemczech na dożywocie za zabójstwo czeczeńskiego przywódcy

Kim byli uwolnieni? Media piszą zwłaszcza o najmroczniejszej postaci wśród tych, które udały się do Rosji. Chodzi o byłego agenta FSB Wadima Krasikowa, który w 2019 r. w centrum Berlina na zlecenie Moskwy zabił czeczeńsko-gruzińskiego dowódcę. Odsiadywał za to w Niemczech dożywocie. Rosja bardzo starała się o jego uwolnienie. Putin na lotnisku Wnukowo serdecznie uściskał Krasikowa. Powitał też parę skazaną w Słowenii za szpiegostwo. Artiom Dulcew i Anna Dulcew używali nazwisk Ludwig Gisch i Maria Rosa Mayer Munos, pracowali dla rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR). „Wszyscy będziecie zgłoszeni do nagród państwowych. Jeszcze się zobaczymy. Porozmawiamy o waszej przyszłości. Teraz chcę wam po prostu pogratulować powrotu” – powiedział Putin, cytowany przez Meduzę. Wśród uwolnionych znalazł się m.in. korespondent amerykańskiego dziennika "Wall Street Journal" 32-letni Evan Gershkovich, skazany w Rosji na 16 lat więzienia za szpiegostwo, a także rosyjski opozycjonista Ilja Jaszyn, były współpracownik Borisa Niemcowa. Był też 29-letni Niemiec Rico Krieger, na Białorusi skazany na karę śmierci i ułaskawiony przez Alaksandra Łukaszenkę.

Putin hugs his personal, favorite hitman. pic.twitter.com/TSlCh3I1QX— Christo Grozev (@christogrozev) August 1, 2024

Putin and Krasikov: meeting between two murderers pic.twitter.com/G2g0Xbz2lk— Maria Avdeeva (@maria_avdv) August 1, 2024