Taylor Swift wychodzi za mąż?! Zdradziła ją jedna rzecz!

Taylor Swift jest zaręczona?! Fanka o sokolim wzroku wypatrzyła coś podejrzanego na najnowszym zdjęciu gwiazdy

Lista gwiazdorów, z którymi randkowała Taylor Swift, jest dość pokaźna, ale jak dotąd 35-letnia piosenkarka nie wzięła z nikim ślubu. Od 2023 roku spotyka się Travisem Kelcem, zawodnikiem futbolu amerykańskiego z drużyny Kansas City Chiefs. Para jest raz po raz przyłapywana na czułościach, a to na meczach, a to na imprezach. Czyżby to było coś poważnego? Teraz już chyba tak! Przynajmniej przekonują o tym fani, którzy na ostatnim zdjęciu Taylor Swift dopatrzyli się czegoś ich zdaniem zastanawiającego. Zaczęło się, kiedy znajoma piosenkarki, Brittany Mahomes, udostępniła w sieci nieznane wcześniej zdjęcia z imprezy urodzinowej Taylor Swift. Gwiazda 13 grudnia skończyła 35 lat. Jedna z fanek dostrzegła, że palec piosenkarki - ten, na którym mógłby znaleźć się pierścionek zaręczynowy - jest zamazany, tak jakby ktoś coś wyretuszował. Po co miałby to robić? Fani wysnuli teorię, zgodnie z którą Swift zaręczyła się ze swoim ukochanym sportowcem, ale na razie chce ukryć ten fakt. Naciągane domysły, a może coś w tym jest? Pozostaje czekać na rozwój wydarzeń!

Taylor Swift. Wielka kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop, która zgarnia wszystkie ważne nagrody i bije rekody popularności. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Wcześniej spotykała się m.in. z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wielu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas. 1, 2 i 3 sierpnia 2024 wystąpiła w Polsce na PGE Narodowym.

Sonda Lubisz Taylor Swift? Tak Nie Pół na pół

Speculations have been hurling around Taylor Swift's engagement to Travis Kelce after fans noticed an unusual detail. It all started after Brittany Mahomes shared unseen photos of Swift's 35th Birthday. Fans noticed that the left ring of Taylor Swift was blurred. pic.twitter.com/28A2hXLGC3— The Journal Post (@thejournalpost) December 19, 2024

Selena Gomez czy Taylor Swift? Której z nich dotyczą te fakty? Pytanie 1 z 8 Randkowała z Nickiem Jonasem... Taylor Selena Następne pytanie