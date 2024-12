Zobacz stare zdjęcia Taylor Swift! Bardzo się zmieniła?

Taylor Swift zaczynała jako piosenkarka country. Zobacz, jak zmieniał się jej styl

Dzisiaj Taylor Swift to jedna z największych gwiazd muzyki pop, uwielbiana także w Polsce. Niektórzy uważają, że jej twórczość i wizerunek są przereklamowane i banalne, inni zachwycają się amerykańską gwiazdą i nie nudzą się wcale. Nie wszyscy pamiętają, jak Taylor Swift zaczynała. Już jako nastolatka zapowiadała się na gwiazdę, pierwszy kontrakt z wytwórnią muzyczną Big Machine Records podpisała w wieku zaledwie 14 lat, a pierwszy album wydała jako 17-latka w 2006 roku. Przez następnych parę lat była piosenkarką country i zgarniała za to coraz więcej nagród. Styl Taylor Swift też był wtedy inny. Burza blond loków, kowbojki, koszula w kratkę ze skórzanym paskiem dziś zostały zastąpione przez krótkie, błyszczące spódniczki i buty na wysokim obcasie. Którą Taylor Swift wolisz? Zobacz galerię i oceń sam!

Taylor Swift. Wielka kariera i długa lista partnerów

Taylor Swift zaczynała karierę jako piosenkarka country, potem została jedną z najsławniejszych gwiazd pop, która zgarnia wszystkie ważne nagrody i bije rekody popularności. Jej największe hity to m.in. Shake It Off, Delicate, You Belong With Me. Wcześniej spotykała się m.in. z Matty Healym, czyli wokalistą zespołu The 1975, wcześniej zerwała zaręczyly z Joem Alwynem, obecnie chodzi na randki z zawodnikiem futbolu amerykańskiego Travisem Kelcem z drużyny Kansas City Chiefs. Na liście jej kochanków są same sławne nazwiska! Piosenkarka była w wielu poważniejszych związkach. Jej partnerem do 2016 roku był Tom Hiddleston, brytyjski aktor znany dzięki roli Lokiego w filmach produkcji Marvel takich jak Thor, Avengers, Thor: Mroczny świat, Thor: Ragnarok, Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry. Inni partnerzy Taylor Swift to chociażby Harry Styles, Calvin Harris, Conor Kennedy, Jake Gyllenhaal, John Mayer, Taylor Lautner, Joe Jonas. 1, 2 i 3 sierpnia 2024 wystąpiła w Polsce na PGE Narodowym.

Sonda Lubisz Taylor Swift? Tak Nie Pół na pół

Oh this album. This is where I discovered our favorite blonde pop star when she was a country star! Happy 18th birthday Taylor Swift self titled! Thanks for growing old with me and bringing me some amazing new friends along the way! pic.twitter.com/gBM1HJNRv2— crystal ⸆⸉ TAYCOUVER N2/N3 (@SmallerInTexas) October 24, 2024

Taylor Swift’s old Myspace pictures have been found https://t.co/uVlpGdGYJm pic.twitter.com/RPXROJn4ka— BuzzFeed (@BuzzFeed) September 14, 2016

📸| Old pictures of Taylor and Austin Swift displayed at the Stone Harbor Museum. pic.twitter.com/dBTKa0LV6X— The Taylor Swift Updates (@theTSupdates) August 28, 2024

Jak dobrze znasz Taylor Swift? Pytanie 1 z 7 W którym roku urodziła się Taylor Swift? 1989 1990 1987 Następne pytanie