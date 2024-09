Te kraje będą bezpieczne w razie zagrożenia konfliktem! Czy Polska jest wśród nich?

Książę Harry wraca do Wielkiej Brytanii! Meghan Markle zostaje

Brytyjscy dziennikarze zrobili mapę miejsc, które będą najlepszą kryjówką w razie wielkiego konfliktu. Polski nie ma wśród nich. Najbliżej Szwajcaria i Islandia

Oby takie scenariusze nigdy się nie sprawdziły i takie mapki nigdy nie przydawały! Brytyjscy dziennikarze z "Daily Mail" snują scenariusze eskalacji wojen, jakie toczą się obecnie na świecie i sporządzają mapę najbardziej bezpiecznych miejsc na świecie. Właśnie tam najlepiej byłoby się schować w razie odpalenia broni nuklearnej przez jakiegoś szalonego polityka czy wybuchu konfliktu globalnego - bo właśnie tam ma być bezpiecznie czy to z powodu położenia geograficznego, czy uwarunkowań politycznych. Na mapie zaznaczono 12 miejsc, państw i nie tylko. Czy Polska jest wśród nich? Niestety nie, nasze położenie geograficzne nie pozwala na zaliczenie Polski to krajów, które byłyby najpewniejszym schronieniem w razie wojny światowej. A które miejsca są najbliżej nas?

Szwajcaria jest neutralna od dwustu lat, Islandia na czele rankingów pokojowych miejsc

Najbliżej położonym od Polski miejscem, które przynajmniej według brytyjskich dziennikarzy byłoby bezpieczne podczas globalnego konfliktu, jest Szwajcaria. Powód jest oczywisty - ten kraj od ponad dwustu lat jest z zasady neutralny. Poza tym Szwajcaria otoczona jest górami, znajduje się tam też wiele schronów przeciwatomowych. Względnie blisko jest także Islandia, od lat zajmująca czołowe miejsca w rankingach najbardziej pokojowych miejsc świata. Jej odizolowane położenie i dostęp do źródeł wody pitnej sprawiają, że znalazła się na mapie sporządzonej przez Brytyjczyków. Z drugiej strony nie sposób nie zauważyć, że na Islandii występuje z kolei problem z wulkanami. Radzą też, by w razie apokaliptycznych wydarzeń rozważyć ucieczkę na Grenlandię.

A coś dalej od Europy? Republika Południowej Afryki, Fidżi i nie tylko

Wśród miejsc położonych dość daleko, ale podobno również bezpiecznych, są też dwa kraje Ameryki Południowej: Argentyna i Chile. W Argentynie nie zabraknie różnorodnych upraw i zasobów naturalnych, podobnie w Chile. To drugie państwo jest też jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie w Ameryce Południowej. W Azji dobrym miejscem na schronienie jest niewielki Bhutan. W 1971 roku kraj ten ogłosił bowiem neutralność wobec wszelkich konfliktów zbrojnych. Do tego jest otoczony pasmami górskimi. Neutralna politycznie jest też z zasady Indonezja. Wśród bezpiecznych miejsc Brytyjczycy wymienili też małe wyspiarskie państwo na Oceanie Spokojnym - Tuvalu w zachodniej Polinezji, a także Republikę Fidżi. W Afryce najlepiej uciekać do RPA, a poza tym zawsze zostanie jeszcze Antarktyda.

What are the safest countries on Earth if World War III starts? Map reveals the places most likely to survive as Israeli pager bombs spark fear of war in Middle East and wider region https://t.co/vjTJUv2bRr pic.twitter.com/uvwkj358ng— Daily Mail US (@DailyMail) September 19, 2024

