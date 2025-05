Te kraje nawiedziło właśnie potężne trzęsienie ziemi! Jest zagrożenie tsunami

Karol Nawrocki spotkał się z Donaldem Trumpem! To powiedział mu prezydent USA

Do zdarzenia doszło w piątek (2 maja), o godzinie 14:58 czasu polskiego (9:58 czasu lokalnego). Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 224 kilometrów na południowy zachód od miasta Ushuaia, na granicy Chile i Argentyny. Głębokość wstrząsu oszacowano na około 50 kilometrów, co kwalifikuje go jako trzęsienie płytkie – zwykle bardziej odczuwalne na powierzchni.

Zarówno chilijskie, jak i argentyńskie służby sejsmologiczne potwierdziły siłę wstrząsu i rozpoczęły ocenę ewentualnych zniszczeń oraz ryzyka wtórnych zjawisk.

W tej chwili brak doniesień o ofiarach śmiertelnych lub poważnych zniszczeniach, ale sytuacja jest dynamiczna. Lokalne władze apelują do mieszkańców regionu o zachowanie czujności i stosowanie się do poleceń służb ratunkowych.

Region południowego Chile leży na styku płyt tektonicznych i regularnie doświadcza aktywności sejsmicznej. Tak silne trzęsienie ziemi jednak należy do rzadkości i może mieć poważne konsekwencje, zwłaszcza dla przybrzeżnych i górskich osad.

