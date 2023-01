Ten kot ma 9 miesięcy i już jest gigantem! "Pobije wszystkie rekordy"

Kot z USA ma 9 miesięcy i już jest ogromny. Ma ponad metr długości i będzie rosnąć jeszcze przez cztery lata

Kiedy ludzie widzą tego kota, przecierają oczy ze zdumienia. Zwierzak imieniem Kusa ze Stanów Zjednoczonych ma zaledwie dziewięć miesięcy, a już jest prawdziwym gigantem! Ma do tego wprawdzie genetyczne predyspozycje, bo należy do rasy maine coon, której przedstawiciele są zawsze wyjątkowo rośli. Jednak nawet jak na tę odmianę kota Kusa jest wyjątkowo duży. Ma już ponad metr długości, a gdy wstanie, jest wzrostu około 5-letniego dziecka. To nie do wiary, że Kusa z Arizony będzie rosnąć do piątego roku życia! Naukowcy są pewni - ten zwierzak pobije wszelkie zwierzęce rekordy Guinnessa. Aktualny rekord, jeśli chodzi o największego kota świata, należy do zwierzaka mającego 1,23 metra długości. Kusa z pewnością niebawem wyrówna ten rekord, a potem ustanowi własny.

Kot gigant jest łagodny jak baranek. Mniejsze koty wchodzą mu na głowę...

Według właścicielki kota giganta jest on łagodny jak baranek. Chastity Hobbs (26 l.), która adoptowała zwierzaka, gdy był jeszcze "zaledwie" dość dorodnym kociakiem, przekonuje, że Kusa nie skrzywdziłby muchy, a w domu jest zdominowany przez dwa normalnych rozmiarów, ale o wiele bardziej śmiałe koty. Oczywiście opieka nad takim gigantem to nie małe piwo. Chastity rozważa przeprowadzkę do większego domu, a na jedzenie dla pupila wydaje już równowartość niemal siedmiuset złotych miesięcznie. Nie ma jednak wątpliwości, że przed tym stworzeniem wielka kariera czworonożnego influensera!

