Oto najbogatsze koty i psy świata! Zobacz, jak zarabiają miliony dolarów

Nie przepracowały ani jednej minuty życia, bo są psami i kotami, ale mają miliony! Portal All About Cats opublikował niedawno ranking najbogatszych zwierzaków świata. W czołówce znalazły się psy i koty należące do wielkich gwiazd lub osób, które po prostu zdołały odpowiednio wypromować swojego uroczego pupila. Kto jest na pierwszym miejscu listy najbogatszych psów i kotów? Jak się okazuje, to pies - owczarek niemiecki imieniem Gunther VI, którego aktualnym właścicielem jest włoskie przedsiębiorstwo Gunther Corporation. All About Cats szacuje wartość pieniężną Gunthera VI na 500 milionów dolarów! Drugie miejsce na liście najbogatszych zwierząt jest wart 100 milionów dolarów kot influenser Nala_cat, zaś na trzecim Olivia Benson, kot należący do sławnej piosenkarki Taylor Swift. Pupil gwiazdy jest wart 97 milionów dolarów. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajmują psy należące do sławnej prezenterki Oprah Winfrey. Sadie, Sunny, Lauren, Layla i Luke są łącznie warte 30 milionów dolarów.

Kolejne miejsce przypadło słodkiemu pieskowi rasy pomeranian, Jiffpomowi, który ma 25 milionów dolarów. Sławna kotka nieżyjącego już od paru lat Karla Lagerfelda imieniem Choupette ma "marne" 13 milionów dolarów. Zestawienie najbogatszych zwierzaków wieńczy pies Pontiac należący niegdyś do zmarłej już aktorki Betty White. ma on 5 milionów dolarów. Portal All About Cats szacował fortuny zwierząt na podstawie ich wartości rynkowej, m.in. szacowanej ceny płaconej ich właścicielom za post reklamowy na Instagramie i internetowych zasięgów zwierzęcych gwiazd.

Taylor Swift's cat is worth $97M, among world's richest pets: report - New York Post https://t.co/fyGHQ82ByQ pic.twitter.com/SW1cM2aqnJ— 🇺🇸🎖🐾 Vets w/ Pets 🐾🎖🇺🇸 (@vetswithpets00) January 8, 2023

