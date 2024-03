i Autor: Twitter

i to w dniu uroczystości!

Teściowa nie chciała dopuścić do ślubu syna. Dopuściła się haniebnych czynów

pmar 10:56

W historii świata nie jest niczym nowym, że rodzice nie zawsze są w pełni zadowoleni z miłosnych wyborów swojego potomstwa. Zazwyczaj jednak zagryzają oni zęby i w skrytości ducha złorzeczą na swych nowych zięciów i teściów. Cóż - zazwyczaj... Brytyjski dziennik "The Sun" opisał właśnie wstrząsającą historię z Meksyku. Gdy para młoda szykowała się do wejścia do kościoła, pojawili się ludzie, którzy wylali na jej sukienkę czerwoną farbę. Jak się okazało, za wszystkim stała matka pana młodego. Co więcej, to jeszcze nie był koniec "atrakcji", za pomocą których chciała ona przeszkodzić w ceremonii!