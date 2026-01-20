To myślą Polacy o Donaldzie Trumpie. Można być zaskoczonym

Sondaż CBOS dla „DGP: 57,9 proc. Polaków negatywnie ocenia działania Trumpa, a pozytywnie 32,2 proc.

Większość Polaków negatywnie ocenia politykę zagraniczną Donalda Trumpa, ale ponad jedna trzecia nadal pozytywnie, choć zazwyczaj z zastrzeżeniami. Takie są wyniki sondażu CBOS przeprowadzonego dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Aż 31,4 proc. badanych ocenia politykę Trumpa zdecydowanie negatywnie, a kolejne 26,5 proc. raczej negatywnie. Jednoznacznie pozytywną opinię wyraża zaledwie 7,1 proc. respondentów. 25,1 proc. deklaruje nastawienie raczej pozytywne, ale z wyraźnymi zastrzeżeniami. W sumie więc 57,9 proc. Polaków negatywnie ocenia działania Trumpa, a pozytywnie 32,2 proc. Jak przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”, z badania European Council on Foreign Relations (ECFR) wynika, Stany Zjednoczone są dziś postrzegane jako sojusznik jedynie przez 16 proc. Europejczyków. Aż 20 proc. ankietowanych uważa je wręcz za rywala lub przeciwnika.

Sondaż YouGov: 86 proc. Amerykanów nie chce, by Donald Trump przejmować Grenlandię siłą

Również w samej Ameryce podejście do Donalda Trumpa jest wyraźnie mniej entuzjastyczne niż rok temu, przynajmniej jeśli wierzyć sondażom. Zdecydowana większość Amerykanów sprzeciwia się pomysłowi przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone przy użyciu siły oraz finansowania jej zakupu z pieniędzy federalnych - wynika z sondażu YouGov, którego rezultaty omawiała w niedzielę stacja CBS News. Badanie pokazuje, że 86 proc. respondentów jest przeciwnych wykorzystaniu wojska do przejęcia wyspy, obecnie mającej pewną autonomię, ale formalnie będącej częścią Danii. Tylko 14 proc. ankietowanych uznało takie rozwiązanie za dopuszczalne. Jednocześnie 70 proc. badanych nie popiera użycia środków z budżetu państwa na zakup Grenlandii, a 30 proc. byłoby skłonnych zaakceptować taki wydatek. Przeciwko użyciu siły opowiedziało się 97 proc. wyborców Partii Demokratycznej, wśród Republikanów odsetek ten wyniósł 70 proc. 69 proc. ankietowanych uważa, przejęcie Grenlandii siłą mogłoby spowodować wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO. 54 proc. respondentów uznało, że przejęcie Grenlandii zapewniłoby USA dostęp do istotnych zasobów naturalnych.

