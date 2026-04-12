To najtańsza benzyna w kraju. Kierowcy ustawiają się w gigantycznych kolejkach!

W Münster paliwo nawet za 1,96 euro

Niemiecki „Bild” zwrócił uwagę, że na jednej z lokalnych stacji benzyna kosztuje 1,96–1,99 euro za litr. To jedne z najniższych cen w całych Niemczech. Dziennik podkreśla, że różnica względem innych regionów jest ogromna — nawet 30 eurocentów na litrze.

Serwis Benzinpreis-Aktuell.de, który monitoruje ceny paliw w czasie rzeczywistym, potwierdza, że stacja w Münster od kilku dni utrzymuje się wśród absolutnych liderów najniższych cen w kraju.

Kierowcy zjeżdżają z okolicy. „Opłaca się nadrobić kilka kilometrów”

Polonijny portal polskiobserwator.de opisuje, że kierowcy z regionu specjalnie nadrabiają trasę, by zatankować właśnie w Münster. Przy pełnym baku różnica w cenie potrafi wynieść nawet kilkanaście euro, co dla wielu Niemców jest argumentem nie do odrzucenia.

Niemiecki odpowiednik polskiego Lubieszyna?

Sytuacja przypomina to, co jeszcze niedawno działo się w podszczecińskim Lubieszynie przy polsko‑niemieckiej granicy. Przed gwałtownymi podwyżkami wywołanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie benzyna kosztowała tam około 5,12 zł za litr, co czyniło miejscowość najtańszym punktem tankowania w Polsce.

Jednak po wzroście cen sytuacja całkowicie się odwróciła — dziś na większości tutejszych stacji obowiązują maksymalne ceny narzucone przez rząd, a paliwo jest droższe niż w Szczecinie i wielu innych częściach kraju. Lubieszyn z symbolu taniego tankowania stał się miejscem, które kierowcy zaczęli omijać.

Skąd tak niska cena w Münster?

Niemieckie media wskazują kilka możliwych powodów:

agresywna polityka cenowa właściciela stacji,

chęć przyciągnięcia klientów w okresie dużej konkurencji,

dynamiczne zmiany cen raportowane do systemu MTS-K, które potrafią zmieniać się nawet kilkanaście razy dziennie.

Eksperci zauważają, że pojedyncze „wyspy taniego paliwa” pojawiają się w Niemczech regularnie, ale rzadko kiedy różnica względem reszty kraju jest aż tak duża.

Właściciel stacji w Münster, Michael Deim, w rozmowie z „Bild” tłumaczy, że jego strategia jest bardzo prosta – zamiast maksymalnych zysków stawia na minimalną marżę i większy ruch klientów. W efekcie przy mniejszej marży sprzedaje znacznie więcej paliwa, co przekłada się na większe obroty i większy zysk.

Kierowcy mają nadzieję na więcej takich okazji

Na razie to Münster stał się paliwowym hitem. Kierowcy w całych Niemczech liczą jednak, że podobne obniżki pojawią się także w innych regionach — zwłaszcza że ceny paliw od miesięcy utrzymują się na wysokim poziomie.

21

QUIZ. Polska czy Niemcy? Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie? Polska Niemcy Następne pytanie