To najtańsza benzyna w kraju. Kierowcy ustawiają się w gigantycznych kolejkach!

Grzegorz Kluczyński
2026-04-12 11:54

Kierowcy przeżywają tutaj prawdziwy paliwowy szok. Na dodatek pozytywny. Na jednej ze stacji benzynowych w Münster w zachodniej części Niemiec cena benzyny spadła poniżej 2 euro za litr, co w obecnych realiach jest prawdziwą sensacją. Podczas gdy w wielu niemieckich miastach ceny dochodzą nawet do 2,30 euro, w Münster kierowcy ustawiają się w kolejce, by zatankować taniej.

W Münster paliwo nawet za 1,96 euro

Niemiecki „Bild” zwrócił uwagę, że na jednej z lokalnych stacji benzyna kosztuje 1,96–1,99 euro za litr. To jedne z najniższych cen w całych Niemczech. Dziennik podkreśla, że różnica względem innych regionów jest ogromna — nawet 30 eurocentów na litrze.

Serwis Benzinpreis-Aktuell.de, który monitoruje ceny paliw w czasie rzeczywistym, potwierdza, że stacja w Münster od kilku dni utrzymuje się wśród absolutnych liderów najniższych cen w kraju.

Polecany artykuł:

Wiosenny wyjazd może słono kosztować. Mandaty w euro będą sypać się lawinowo

Kierowcy zjeżdżają z okolicy. „Opłaca się nadrobić kilka kilometrów”

Polonijny portal polskiobserwator.de opisuje, że kierowcy z regionu specjalnie nadrabiają trasę, by zatankować właśnie w Münster. Przy pełnym baku różnica w cenie potrafi wynieść nawet kilkanaście euro, co dla wielu Niemców jest argumentem nie do odrzucenia.

Niemiecki odpowiednik polskiego Lubieszyna?

Sytuacja przypomina to, co jeszcze niedawno działo się w podszczecińskim Lubieszynie przy polsko‑niemieckiej granicy. Przed gwałtownymi podwyżkami wywołanymi konfliktem na Bliskim Wschodzie benzyna kosztowała tam około 5,12 zł za litr, co czyniło miejscowość najtańszym punktem tankowania w Polsce.

Jednak po wzroście cen sytuacja całkowicie się odwróciła — dziś na większości tutejszych stacji obowiązują maksymalne ceny narzucone przez rząd, a paliwo jest droższe niż w Szczecinie i wielu innych częściach kraju. Lubieszyn z symbolu taniego tankowania stał się miejscem, które kierowcy zaczęli omijać.

Skąd tak niska cena w Münster?

Niemieckie media wskazują kilka możliwych powodów:

  • agresywna polityka cenowa właściciela stacji,
  • chęć przyciągnięcia klientów w okresie dużej konkurencji,
  • dynamiczne zmiany cen raportowane do systemu MTS-K, które potrafią zmieniać się nawet kilkanaście razy dziennie.

Eksperci zauważają, że pojedyncze „wyspy taniego paliwa” pojawiają się w Niemczech regularnie, ale rzadko kiedy różnica względem reszty kraju jest aż tak duża.

Właściciel stacji w Münster, Michael Deim, w rozmowie z „Bild” tłumaczy, że jego strategia jest bardzo prosta – zamiast maksymalnych zysków stawia na minimalną marżę i większy ruch klientów. W efekcie przy mniejszej marży sprzedaje znacznie więcej paliwa, co przekłada się na większe obroty i większy zysk.

Kierowcy mają nadzieję na więcej takich okazji

Na razie to Münster stał się paliwowym hitem. Kierowcy w całych Niemczech liczą jednak, że podobne obniżki pojawią się także w innych regionach — zwłaszcza że ceny paliw od miesięcy utrzymują się na wysokim poziomie.

Polecany artykuł:

Ta naklejka na auto jest obowiązkowa. Musi ją mieć każdy kierowca. Jak ją otrzy…
Jak otrzymać naklejkę Umweltzone?
