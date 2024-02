To ona jest nową "kochanką Putina"?! Dyktator łączony z piękną blondynką

Władimir Putin ma nową kochankę? Media rozpisują się o tym, że cenzorka internetu Ekaterina Mizulina to nowa wybranka dyktatora. Alina Kabajewa poszła w odstawkę?

Dziwna fala plotek o życiu sercowym Władimira Putina! Jak wiemy, rosyjski dyktator niechętnie zwierzał się na temat tego, z kim jest związany, odkąd rozwiódł się z Ludmiłą Putiną. Podczas spotkania telewizyjnego przed laty enigmatycznie stwierdził, że "kocha i jest kochany". Media jako "kochankę Putina" wymieniały eks gimnastyczkę olimpijską Aliną Kabajewą, ale to już podobno przeszłość. Lokalne rosyjskie media przebąkują, że dyktator zauroczył się pewną blondynką, a plotki te powtarza brytyjski "Mirror". "Katia Mizulina całkowicie przypadła Putinowi do gustu. Taka Barbie zawsze mu bardzo pasowała" - powiedziała rosyjska obrończyni praw człowieka Olga Romanowa ukraińskiemu Channel 24. Kim jest rzekoma "nowa kochanka Putina"? Wygląda na to, że prezydent Rosji i Ekaterina Mizulina (39 l.) mają wiele wspólnych tematów...

"Nowa kochanka Putina" chce zamknąć usta wszystkim przeciwnikom. "Najpierw oczyścimy Ukrainę z nazistów i bandytów, a potem dotrzemy do Google i Wikipedii"

Jak pisze "Mirror", Mizulina to fanatyczna zwolenniczka polityki Putina i wojny na Ukrainie. 39-latka postawiła sobie za cel zamknąć usta wszystkim przeciwnikom reżimu. Twardogłowa blond działaczka jest przewodniczącą tak zwanej Ligi Bezpiecznego Internetu i córką senator Eleny Mizuliny, znanej z równie proputinowskich zapatrywań. Mimo to zdobyła wykształcenie na Zachodzie, kończąc Szkołę Studiów Orientalnych i Afrykańskich na Uniwersytecie w Londynie. Można się domyślać, że poznała Putina będąc tłumaczką podczas delegacji do Chin. Jej motto życiowe według "Mirror" brzmi: "Najpierw oczyścimy Ukrainę z nazistów i bandytów, a potem dotrzemy do Google i Wikipedii". A co z Aliną Kabajewą?

Wcześniej to Alina Kabajewa nazywana była przez długie lata "kochanką Putina". Dlaczego?

Co ciekawe, dopiero co tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb pisali, że Alina Kabajewa też znalazła sobie nową miłość. Według wersji wydarzeń przedstawianej przez ten profil stało się tak, bo Władimir Putin tak naprawdę od jesieni nie żyje i jest zastępowany przez sobowtóra. Podobno Kabajewa związana jest z własnym ochroniarzem, oficerem Federalnej Służby Ochrony. Kabajewa była łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według zmarłego niedawno w kolonii karnej w zagadkowych okolicznościach Aleksieja Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 5 i 9 lat. General SVR pisze o trójce dzieci. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

Mizulina is Putin's new lover: rumors are actively discussed in Western tabloidsWhat do you think about it? pic.twitter.com/JSGKHjVuw1— NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024

Katerina Mizulina is new mistress of mass killer putin, - SpiegelThe publication refers to Russian insiders who claim that Mizulina has the kind of looks that Putin is particularly attracted to. And some Russian sources openly claim that they are in a relationship.39-year-old… pic.twitter.com/DleFarzFQB— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 18, 2024

Putin has a new blonde lover, Katerina Mizulina, — The MirrorWhat is known about her:She is 39 years old. She has a British degree, studied art history and the Indonesian language. He heads the "Safe Internet League" and calls himself a "web censor".He is trying to remove… pic.twitter.com/VzHlpZHcXG— Mykhailo Rohoza (@MykhailoRohoza) February 18, 2024

