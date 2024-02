Książę Harry chce wrócić do rodziny królewskiej?! Sensacyjne doniesienia

Informacje "The Times"

General SVR: Alina Kabajewa zaczęła nowe życie. Nazywana "kochanką Putina" gimnastyczka jest związana z oficerem FSB, a Władimir Putin nie żyje

Alina Kabajewa, była gimnastyczka olimpijska, nazywana jest od lat "kochanką Putina". Według różnych doniesień sportsmenka, obecnie bizneswoman zarządzająca rosyjskim imperium medialnym, ma nawet z dyktatorem dzieci. Oficjalnie Władimir Putin nigdy tego nie potwierdził. Słynna sportsmenka i rosyjska potentatka medialna od końcówki października nie była widywana publicznie, a w grudniu pojawiła się na filmie z treningu młodych gimnastyczek. Odkąd w październiku zaczęły krążyć plotki o rzekomej śmierci Władimira Putina, jego rzekoma kochanka zapadła się pod ziemię. Plotki te nie zostały potwierdzone przez żadne wiarygodne źródło. Według tajemniczego profilu General SVR, którego autorzy podają się za dawnych agentów rosyjskich służb, Kabajewa od śmierci Putina przebywała de facto w areszcie domowym w rezydencji na Wałdaju, a władający (według tego profilu) Rosją szef służb Nikołaj Patruszew nie bardzo wiedział, co z gimnastyczką zrobić i rozważał nawet umieszczenie jej w szpitalu psychiatrycznym, zwłaszcza, że Kabajewa miała ataki histerii. Ale podobno do sportsmenki uśmiechnął się wreszcie los. Ma to związek z... nową miłością!

General SVR: Kabajewa romansowała z ochroniarzem, Putin był wobec tego obojętny

Przypomnijmy, że General SVR jeszcze latem informował o rzekomym romansie Aliny Kabajewej z własnym ochroniarzem, oficerem rosyjskich służb. "Putin został ostrożnie poinformowany, że jego konkubentka i matka kilkorga jego dzieci, Alina Kabajewa, jest prawdopodobnie zauroczona jednym ze swoich funkcjonariuszy bezpieczeństwa, a romans podobno rozwijał się już od jakiegoś czasu" - czytaliśmy w lipcu na profilu General SVR. Ukraiński Obozrevatel tak opisywał reakcję Putina na wieści o romansie Kabajewej: "Prawie wcale nie zareagował. Ostatnio kompletnie ją ignoruje, nie widzą się nawet wtedy, gdy są w tej samej rezydencji. On nie próbował nawet dopytywać, kim jest jej kochanek" - twierdziło ukraińskie źródło. Jeśli wierzyć General SVR, teraz Kabajewa i jej kochanek mogą oficjalnie być razem...

"Pozwolono jej na związek z funkcjonariuszem Federalnej Służby Ochrony, który poczuł do niej sympatię, a ona odwzajemniła ją. Teraz Alina dosłownie rozkwitła"

Podobno aktualne władze na Kremlu pozwoliły gimnastyczce na więcej normalności, a nade wszystko na miłość. "Życie Aliny Kabajewej, słynnej byłej gimnastyczki i byłej konkubiny prezydenta Rosji Władimira Putina, stało się lepsze. Pozwolono jej na związek z funkcjonariuszem Federalnej Służby Ochrony, który poczuł do niej sympatię, a ona odwzajemniła ją. Teraz Alina dosłownie rozkwitła. Mogą mieszkać w rezydencji w Wałdaju i odwiedzać inne miejsca, ale pod strażą i ścisłym nadzorem. Przypomnijmy, że Alina Kabajewa ma troje dzieci z Putinem. Jej nowy chłopak zapewnia, że jest gotowy zastąpić ojca. Można założyć nową rodzinę, jeśli oczywiście będzie wystarczający posag. Dla byłej żony Putina, Ludmiły, zorganizowano wielki posag. Alina będzie chciała znacznie więcej, więc trzeba będzie wykorzystać budżet Rosji. Nie ma innego sposobu" - czytamy na General SVR.

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa była łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według zmarłego niedawno w kolonii karnej w zagadkowych okolicznościach Aleksieja Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 5 i 9 lat. General SVR pisze o trójce dzieci. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

Alina Kabaeva's New LifeDear subscribers and guests of the channel! The life of Alina Kabaeva, a famous former gymnast and former cohabitant of Russian President Vladimir #Putin, has become better. She was allowed a relationship with an officer of the Federal Protection… pic.twitter.com/qCaIHM906i— generalsvr_en (@generalsvr_en) February 16, 2024

