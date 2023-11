Putin nie żyje?! Uwięzili jego kochankę. Chcą się pozbyć Kabajewej?

27 października autor telegramowego kanału Generał SWR, prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, oznajmił, że dzień wcześniej Putin zmarł w swojej rezydencji we Wałdaju. "Wczoraj po południu stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina zaczął się gwałtownie pogarszać. Około godziny 20 czasu moskiewskiego dyżurujący lekarze wezwali dodatkowy zespół, który po przybyciu na miejsce w ciągu piętnastu minut rozpoczął reanimację prezydenta, wówczas stan Putina był krytyczny. O godzinie 20.42 czasu moskiewskiego lekarze przerwali reanimację i stwierdzili zgon prezydenta".

Putin nie żyje? Była już stypa

Władzę nieoficjalnie miał przejąć Nikołaj Patruszew, który steruje teraz sobowtórem Putina. To on po tygodniu od rzekomej śmierci prezydenta zarządził stypę. "Część byłego otoczenia zmarłego prezydenta Rosji Władimira Putina zebrała się na jego stypie, co szybko przerodziło się w dyskusję na temat planów na przyszłość. Po skosztowaniu wyśmienitej kuchni i wypiciu ogromnych ilości alkoholu przedstawiciele proputinowskiej elity nie pogrążyli się w żałobie, a wręcz narzekali na brak muzyki na żywo. Wszyscy obecni na stypie są zadowoleni z obecnego stanu rzeczy. Ale to na razie..." - pisał Generał SWR.

Najbardziej elastyczna kobieta w Rosji w niebezpieczeństwie?

Wszyscy natomiast zastanawiali się, co się dzieje z Aliną Kabajewą (40 l.), wieloletnią kochanką, a być może nawet żoną Putina i matką jego dzieci. Alina Kabajewa poznała Putina, gdy miała nieco ponad 20 lat i była jedną z najlepszych gimnastyczek na świecie. On miał wtedy 50 lat i podobno stracił dla niej głowę. Najbardziej utytułowana rosyjska gimnastyczka nazywana najbardziej elastyczną kobietą w Rosji, w ciągu ostatnich 15 lat ponoć urodziła Putinowi aż czworo dzieci: bliźniaczki, które dziś mają 8 lat oraz dwóch synów. Mieli też wspólne biznesy i ogromny majątek. Co się dzieje z Kabajewą po rzekomej śmierci Putina?

Kabajewa - królowa bez korony?

W środę, 15 listopada, informacje na ten temat pojawiły się na Twitterze. "Żona zmarłego prezydenta Rosji Władimira Putina Alina Kabajewa przebywa w areszcie domowym. Po śmierci Putina ochrona Kabajewej została znacznie wzmocniona. Wszystkie jej ruchy poza rezydencją we Wałdaju muszą zostać uzgodnione. Kabajewa przygotowywana jest do tego, by pokazać się publicznie, ale nie zmienia to istoty sprawy. Kabajewa obecnie nie ma wolności. W przeciwieństwie do córek zmarłego prezydenta Kabajewa wypadła z łask obecnego kierownictwa Rosji, reprezentowanego przez Nikołaja Patruszewa. Królowa bez korony nie ma władzy i perspektyw" - pisze Generał SWR.

