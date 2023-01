Kabajewa NIE jest kochanką Putina?! "Jej dzieci nie są jego, ona kryje go za kasę"

Władimir Putin i Alina Kabajewa. Co ich naprawdę łączy?

Alina Kabajewa, piękna, młoda była gimnastyczka i prezydent Rosji - gdy Władimir Putin rzekomo związał się z Aliną Kabajewą, ona miała nie więcej niż nieco ponad 20 lat, a on był po pięćdziesiątce. Podobno zauroczyła go tak, że niemal od razu zostali kochankami. Najbardziej utytułowana rosyjska gimnastyczka nazywana najbardziej elastyczną kobietą w Rosji, w ciągu ostatnich 15 lat ponoć urodziła Putinowi aż czworo dzieci: bliźniaczki, które dziś mają 8 lat oraz dwóch synów. Latem ubiegłego roku pojawiła się informacja, że jest w kolejnej ciąży, szybko jednak tę plotkę wyparła inna - o aborcji, którą Putin na niej wymusił.

Alina Kabajewa zarabia miliony. To dzięki temu, co robi dla Putina?

Alina Kabajewa, która karierę sportową porzuciła już dawno na rzecz kariery w zarządzaniu (jest szefową rady dyrektorów Narodowej Grupy Medialnej, która jest właścicielem ogromnej części państwowych rosyjskich mediów), opływa w luksusy. Mieszka w bajecznej willi w Szwajcarii, lata prywatnymi samolotami i żyje jak królowa mimo nałożonych na nią po wybuchu wojny sankcji. To wszystko bez wątpienia nie byłoby możliwe, gdyby nie bardzo bliskie relacje z Putinem. Pytanie brzmi, jak bliskie?

Kabajewa ma dzieci, ale nie są to dzieci Putina?

W obszernym artykule opublikowanym 12 stycznia we francuskim wydaniu "Elle", osoby z dawnego otoczenia rosyjskiego prezydenta udowadniają, że Alina Kabajewa wcale nie jest ani kochanką Putina, ani matką jego dzieci, ani tym bardziej jego żoną. "O ile dałoby się jakoś uznać, że jest jego kochanką, o tyle na małżeństwo i dzieci nie ma żadnych dowodów. Za każdym razem trafiałem w ślepy zaułek. Według moich informacji, są to wymysły" - twierdzi były rosyjski dyplomata i znawca życia Putina, Władimir Fiodorowski. Podobno co prawda Kabajewa ma dzieci, ale nie są to dzieci Putina, a ona sama dla dyktatora ma być jedynie przykrywką...

Alina Kabajewa to przyjaciółka Putina. "Odgrywa dla niego specjalną rolę"

"Kabajewa spełnia bardzo ważną rolę, a gra ją dla swojego bardzo dobrego przyjaciela, Władimira Putina" - uważa z kolei rosyjski opozycjonista mieszkający od dawna w Ukrainie, Ilja Ponomariew. Według niego, Kabajewa spełnia tę rolę za wyjątkowo hojną gratyfikację i bezpieczeństwo - zarówno finansowe, jak i fizyczne. Kogo kryje gimnastyczka? Maria Maksakowa, była deputowana do Dumy Rosyjskiej, śpiewaczka operowa i przeciwniczka polityki Kremla, stwierdziła jakiś czas temu, że Kabajewą dosłownie wepchnęli do łóżka Putinowi oligarchowie, by uciąć plotki o jego rzekomym homoseksualizmie.

"Putina nie interesują kobiety"

"Putin dobrze udawał uczucie do Kabajewej. Ale kiedy przyszło do czegoś poważniejszego, wszyscy zrozumieli, że na pewno nie zamierza z nią mieszkać. Nie chce dzielić swojego wolnego czasu z kobietami" - twierdzi Maksakowa i dodaje. "Kabajewa po mistrzowsku odegrała swoją rolę. Urodziła dzieci, które przypisuje się Putinowi, co nieco rozwiało przypuszczenia, że ​​prezydent Rosji jest gejem. Ale to nigdy nie była miłość".

Alina Kabaeva GUERRE ET PESTEEn pleine guerre en #Ukraine, elle reste le secret le mieux gardé du Kremlin. La gymnaste entretiendrait une relation avec #Poutine depuis + 15 ans. ❤️Une LOVE STORY entre rumeurs et fantasmes@ELLEfrance sur @ePressefrhttps://t.co/kzdKxWb6QS— ePresse par Readly (@ePressefr) January 13, 2023

Sonda Czy wierzysz, że Putin i Kabajewa mają wspólnie dzieci? Tak Nie Nie obchodzi mnie to