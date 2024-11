To one będą rządzić światem, gdy ludzie wyginą? Wstrząsająca wizja naukowców!

Chodzi o ośmiornice. To właśnie one - według naukowców - są gatunkiem, który najprawdopodobniej przejmie władzę nad światem po ludziach. "Te ośmionożne stworzenia są gotowe stać się dominującą siłą na Ziemi, gdyby ludzkość wymarła". O szczegółach tej teorii z "The European" rozmawia prof. Tim Coulson z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Uważa się, że to właśnie bezkręgowce morskie posiadają niezbędne cechy fizyczne i psychiczne do tego, aby w razie zagłady ludzkości ewoluować w gatunki zdolne do tworzenia kolejnych cywilizacji. "Ich zręczność, ciekawość, umiejętność komunikowania się ze sobą i najwyższa inteligencja oznaczają, że mogłyby stworzyć skomplikowane narzędzia do zbudowania ogromnej podwodnej cywilizacji na wzór Atlantydy. I choć mało prawdopodobne, aby ośmiornica rozwinęła się w pełnoprawne zwierzę lądowe, to jednak byłaby na tyle sprytna, by ​​wydłużyć czas spędzony poza wodą i wypracować nowe metody polowania" - mówi naukowiec.

Profesor Coulson to jeden z czołowych zoologów i biologów na świecie. Mówi, że głowonogi zajmują obecnie najlepszą pozycję do skolonizowania świata w przypadku wyginięcia ludzkości. Wcale nie szympansy i małpy bonobo. "Są inteligentne, mają przeciwstawne kciuki, posługują się narzędziami i potrafią chodzić na dwóch nogach jak ludzie. Jednak naczelne prawdopodobnie wyginęłyby tak samo jak ludzie, ponieważ są narażone na te same zagrożenia, co my".

Ośmiornice opanują świat? "Najbardziej inteligentne"

Profesor Coulson, który - jak przypomina "Daily Mail" - wcześniej pełnił funkcję profesora biologii populacyjnej w Imperial College w Londynie i zajmował stanowiska na Uniwersytecie Cambridge oraz w Instytucie Zoologii w Londynie, twierdzi, że ośmiornice należą do najbardziej inteligentnych, zdolnych do adaptacji i zaradnych stworzeń na Ziemi. Wskazuje przede wszystkim ich umiejętność rozwiązywania złożonych problemów, manipulowania przedmiotami, a nawet kamuflażu. "Ich rozwinięta struktura neuronalna, rozproszony układ nerwowy i niezwykłe umiejętności rozwiązywania problemów sprawiają, że ośmiornice są wyjątkowo przystosowane do życia w nieprzewidywalnym świecie. Te cechy mogą pozwolić im na eksploatację nowych nisz i przystosowanie się do zmian zachodzących na planecie, zwłaszcza w przypadku braku wpływu człowieka" - twierdzi uczony.

Naukowiec mówi, co po wyginięciu ludzkości

„W świecie, w którym dominują ssaki, ośmiornice pozostają niedocenianym konkurentem. Ich zaawansowane zdolności poznawcze, posługiwanie się narzędziami i zdolność do adaptacji do zmieniających się środowisk stanowią wzór dla tego, co może wyłonić się jako kolejny inteligentny gatunek planety po ludziach. Ośmiornice są także mistrzami przetrwania w trudnych warunkach i świetnie polują na rozmaite ofiary, w tym małże, krewetki, homary, ryby, rekiny, a nawet ptaki" - dodaje.