To ostatnie chwile wolności Putina! Zostanie aresztowany?! Te słowa nie zostawiają złudzeń

27 października autor telegramowego kanału Generał SWR, prawdopodobnie były generał Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, oznajmił, że dzień wcześniej 71-letni Władimir Putin zmarł w swojej rezydencji we Wałdaju. "Wczoraj po południu stan zdrowia prezydenta Rosji Władimira Putina zaczął się gwałtownie pogarszać. Około godziny 20 czasu moskiewskiego dyżurujący lekarze wezwali dodatkowy zespół, który po przybyciu na miejsce w ciągu piętnastu minut rozpoczął reanimację prezydenta, wówczas stan Putina był krytyczny. O godzinie 20.42 czasu moskiewskiego lekarze przerwali reanimację i stwierdzili zgon prezydenta". Jeśli wierzyć temu, co regularnie przekazuje Generał SWR, od tamtej pory Władimira Putina zastępuje sobowtór, a Nikołaj Patruszew, który nieoficjalnie objął władzę i steruje dublerem, próbuje poukładać plan działania.

Putin zostanie aresztowany?!

Rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow stwierdził, że to wszystko to "absurdalna bzdura". W mediach jednak pojawiają się kolejne doniesienia o tym, że na wszystkich oficjalnych spotkaniach i wizytach widać człowieka łudząco podobnego do prezydenta Rosji, który jednak nim nie jest. Tymczasem okazuje się, że być może zagadka sama się rozwiąże. Trzeba jednak będzie na to trochę poczekać. W przyszłym roku w Rio De Janeiro (Brazylia)odbędzie się szczyt G20, na którym być może pojawi się Putin lub osoba, która go udaje. W tym miejscu należy przypomnieć, że 17 marca tego roku Izba Przygotowawcza Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze wydała nakaz aresztowania Władimira Putina. Prezydent Rosji jest podejrzewany o dokonanie zbrodni wojennych na Ukrainie.

Brazylia nie da gwarancji Putinowi

Aresztowanie może mieć miejsce, gdy tylko Putin wyjedzie poza granice Rosji. Co zatem, jeśli pojawiłby się na G20 w Rio? "To, czy Putin zostanie aresztowany w Brazylii na podstawie nakazu aresztowania, wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny za zbrodnie wojenne na Ukrainie, nie leży w kompetencjach prezydenta. Czy zostanie aresztowany, jeśli przybędzie? Może tak, może nie. O tym zadecyduje wymiar sprawiedliwości" - stwierdził w poniedziałek, 4 grudnia, przebywający z wizytą w Berlinie prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva. Wyraźnie nie chce dać rosyjskiemu przywódcy gwarancji bezpieczeństwa w swoim kraju.

Putin threatening Latvia that they will be treated "with the same dirt-like attitude". Context: Around 3,500 Russian citizens in Latvia received letters from the migration authority asking them to leave the country. The government body said on September 21 that they were people… pic.twitter.com/dmpOFi5idU— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 4, 2023

