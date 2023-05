i Autor: Hannah Bateson/facebook.com Bliźniaczki syjamski

wszyscy tracili już nadzieję...

"To prawdziwy cud! Udało się rozdzielić syjamskie siostrzyczki. Porażająca liczba operacji!

pmar 9:44 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Annie i Issie urodziły się, mając połączone klatki piersiowe i miednice, choć lekarze do chwili porodu byli pewnie, że będą to zwykłe bliźniaczki jednojajowe. Zważywszy na fakt, że w sytuacji bliźniąt syjamskich przeżywa raptem ok. 10 proc. noworodków, państwo Bateson byli wprost przerażeni. Na szczęście, jak stwierdzono, wydarzył się "prawdziwy cud" i dziewczynki udało się rozdzielić! Liczba wielogodzinnych operacji, które zorganizowano w tym celu, naprawdę robi porażające wrażenie!