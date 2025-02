To wtedy Trump spotka się z Putinem! Podano daty

Donald Trump może spotkać się osobiście z Władimirem Putinem w lutym lub w marcu. Przygotowania na "zaawansowanym etapie"

Rozmowy amerykańsko-rosyjskie na temat wojny na Ukrainie trwają, ale póki co na niższych szczeblach i nie przesądzono jeszcze o niczym. Ostateczne ustalenia, które być może przesądzą o losach Ukrainy i całego naszego regionu, mają zostać poczynione podczas osobistego spotkania prezydentów USA i Rosji. Kiedy się ono odbędzie? Podobno już niebawem. Donald Trump może spotkać się osobiście z Władimirem Putinem w lutym lub w marcu - podała agencja Reutera, powołując się na cytowaną przez rosyjskie media wypowiedź Leonida Słuckiego, szefa komisji spraw zagranicznych Dumy Państwowej. Według niego przygotowania do negocjacji rosyjsko-amerykańskich w sprawie wojny na Ukrainy są na "zaawansowanym etapie". Kto przyleci do kogo? Przywódcy spotkają się na neutralnym gruncie, m.in. dlatego, że wystawiono nakaz aresztowania Putina i nie może on pojawiać się w wielu państwach świata. Finalne negocjacje Trumpa z Putinem mogą odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub Arabii Saudyjskiej.

"Będziemy rozmawiać i myślę, że być może zrobimy coś, co będzie znaczące”

"Będziemy rozmawiać i myślę, że być może zrobimy coś, co będzie znaczące” – powiedział tydzień temu Donald Trump w rozmowie z reporterami w Gabinecie Owalnym, nawiązując do nadchodzącego spotkania z Władimirem Putinem, podczas którego prezydenci USA i Rosji mają debatować w sprawie warunków zakończenia wojny na Ukrainie. „Chcemy zakończyć tę wojnę. Ta wojna by się nie zaczęła, gdybym był prezydentem” - powtórzył swoje znane twierdzenie nowy prezydent Stanów Zjednoczonych. Jak dodał, tak naprawdę rozmowy wbrew pozorom już się zaczęły, a choć nie sprecyzował, kto dokładnie z członków jego administracji kontaktował się z Rosjanami, podkreślał, że „już rozmawiają”. Dziennikarze w Gabinecie Owalnym zapytał Trumpa, czy już rozmawiał bezpośrednio z Putinem, na co prezydent odpowiedział wymijająco: „Nie chcę tego mówić”.

🇺🇸🇷🇺 Preparations for Putin-Trump meeting are at ‘advanced stage’ and could take place in February or March. pic.twitter.com/30bBhdHZaU— SVS NEWS AGENCY (@svsnewsagency) February 6, 2025

