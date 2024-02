Tom Cruise rzucił eks żonę rosyjskiego oligarchy! Tajemniczy koniec miłości gwiazdora

Tom Cruise rzucił córkę rosyjskiego parlamentarzysty, bliskiego współpracownika Putina. Elsina Khayrova to już przeszłość

Ten romans wywołał sensację na salonach! W połowie grudnia podczas pewnej ekskluzywnej i przeznaczonej głównie dla Rosjan (!) imprezy na londyńskim Mayfair pojawił się sam Tom Cruise. Towarzyszyła mu piękna Rosjanka z brytyjskim obywatelstwem, emerytowana modelka Elsina Khayrova (37 l.). Niemal dwukrotnie młodsza od Cruise'a piękność jest córką rosyjskiego parlamentarzysty i byłą żoną handlarza diamentami. Ich wspólny majątek obejmował warte dziesiątki miliony dolarów posiadłości w Londynie, na Cyprze i w Dubaju. Latem gazety rozpisywały się o ich rozwodzie, podczas którego Elsinę oskarżono o ukrywanie przed mężem wartej pięć milionów złotych kolekcji markowych torebek. Rosyjska bogaczka spędziła w zeszłym roku sporo czasu w sądzie, ponieważ była jeszcze bohaterką afery remontowej. Sąd nakazał jej zapłacenie ponad pół miliona złotych firmie, która... instalowała fontanny w jej brytyjskim domu. Widocznie firma ta musiała korzystać z pośrednictwa sądu przy załatwianiu swojego wynagrodzenia. Elsina według "DM" tłumaczyła wówczas, że to nie jej wina, a prawie byłego męża. Trudno było powiedzieć, czy to raczej

Tom "ochłodził romans", ale chce, by pozostali przyjaciółmi. "Inaczej byłoby to niezręczne, gdyby wpadli na siebie w windzie"

Toma należałoby tutaj ostrzec przed Elsiną, czy może na odwrót. Teraz nastąpił szokujący zwrot akcji! Jak pisze "The Sun", gwiazdor i modelka rozstali się zaledwie kilka dni po tym, jak aktor poznał jej dzieci. Podobno Tom "ochłodził romans", ale chce, by on i Rosjanka pozostali przyjaciółmi, ponieważ mieszkają w tym samym apartamentowcu w Londynie. "Inaczej byłoby to niezręczne, gdyby wpadli na siebie w windzie" – powiedziało tajemnicze źródło The Sun. Tom Cruise nie ma szczęścia w miłości. 16 lat temu rozwiódł się z Katie Holmes. Ich rozstanie wywołało wielki skandal i liczne plotki na temat sekretów tego małżeństwa oraz religii scjentologicznej, której gorliwym wyznawcą jest od lat Cruise. Od tamtej pory plotkowano niekiedy o romansach gwiazdora, ale nigdy nie potwierdził on żadnych doniesień tego typu. Ponoć spotykał się z Shakirą, Sofią Vergarą czy swoją koleżanką z "Mission: Impossible", Hayley Atwell.

