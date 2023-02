Tom Sizemore będzie odłączony od aparatury?! Dramatyczne słowa o stanie gwiazdora "Szeregowca Ryana"

Tom Sizemore w stanie krytycznym po pęknięciu tętniaka w mózgu. Lekarze ujawnili, że nie ma już nadziei. "Zalecają podjęcie decyzji o zakończeniu życia"

Tragiczne wiadomości z Hollywood! Jak poinformował manager Toma Sizemore'a (61 l.), który od dziesięciu dni leży w śpiączce, niestety lekarze przekazali tragiczne informacje na temat stanu zdrowia gwiazdora "Szeregowca Ryana". Przypomnijmy - 18 lutego sławny aktor nagle zasłabł w swoim domu w Los Angeles. Trafił do szpitala, a tam okazało się, że niespodziewanie Tom Sizemore doznał pęknięcia tętniaka w mózgu. Nieprzytomny gwiazdor leży na oddziale intensywnej terapii, a jego życie podtrzymywane jest przez specjalistyczną aparaturę. Rodzina gwiazdora miała nadzieję, że stanie się cud i uda się ocalić życie Toma Sizemore'a. Lecz medycy nie pozostawili złudzeń... Jak ujawnił Charles Lago, manager Toma Sizemore'a, lekarze ustalili, że nie ma już żadnej nadziei na to, że aktor obudzi się i wróci do zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że doszło do śmierci mózgu, ponieważ medycy zalecają odłączenie mężczyzny od aparatury podtrzymującej życie.

"Poinformowali jego rodzinę, że nie ma już nadziei i zalecili decyzję o zakończeniu życia"

"Dzisiaj lekarze poinformowali jego rodzinę, że nie ma już nadziei i zalecili decyzję o zakończeniu życia. Rodzina podejmuje teraz decyzje w tej sprawie, a kolejne oświadczenie zostanie wydane w środę. Prosimy o uszanowanie prywatności jego rodziny w tym trudnym czasie. Jego bliscy chcą podziękować wszystkim za setki otrzymanych wiadomości pełnych wsparcia i za modlitwy. To był dla nich trudny czas" - napisał manager w oświadczeniu. Tom Sizemore jest znany między innymi z takich filmów, jak "Szeregowiec Ryan" Stevena Spielberga, w którym zagrał sierżanta Mike'a Horvatha, a także "Helikopter w ogniu" czy "Urodzeni mordercy".

