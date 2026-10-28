Trąba powietrzna w Turcji! Sławny kurort zniszczony, cztery ofiary śmiertelne

Trąba powietrzna w Antalyi. Cztery osoby nie żyją po przejściu żywiołu w Turcji

Gwałtowne tornado zniszczyło popularny kurort na Riwierze Tureckiej! Żywioł uderzył w poniedziałek, 26 października późnym wieczorem. Trąba powietrzna zdewastowała Antalyę i doprowadziła do śmierci czterech osób. Według doniesień Reutersa i tureckiego dziennika „Daily Sabah”, główne uderzenie żywiołu miało miejsce na placu budowy w dzielnicy Fevzi Çakmak. Znajdowały się tam dwa kontenery mieszkalne, które zajmowało pięciu robotników. Niszczycielski podmuch doszczętnie je zniszczył i wyrzucił siedzących wewnątrz mężczyzn na zewnątrz. Do akcji ratunkowej ruszyli policjanci, strażacy i ratownicy medyczni. Dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, dwóch innych robotników przetransportowano do szpitala, gdzie zmarli. Piąty z pracowników też odniósł obrażenia, jednak medycy oceniają jego stan jako dobry.

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Świadkowie o trąbie powietrznej w Turcji. Gubernator Antalyi Hulusi Şahin komentuje

Mieszkańcy w swoich relacjach cytowanych teraz w mediach zwracali uwagę na gigantyczną siłę podmuchów i towarzyszący im przerażający hałas. „Byłem w domu i rozmawiałem przez telefon. Nagle zobaczyłem, jak wszystko zaczęło latać dookoła. Nasze okno otworzyło się z hukiem, prawdopodobnie pękło” – opisywał jeden ze świadków zdarzenia. Kolejny rozmówca porównał ryk przechodzącej nawałnicy z odgłosem lądującego samolotu i zaznaczył, że jeszcze nigdy w życiu nie słyszał tak głośnej burzy. Niszczycielska moc wiatru była tak potężna, że na terenie budowy runął nawet duży dźwig.

W rejon tragedii udał się Hulusi Şahin, pełniący funkcję gubernatora Antalyi. Urzędnik ocenił, że trąba powietrzna miała charakter bardzo nietypowy i lokalny. Ratownicy nie odebrali bowiem aż tak dramatycznych wezwań z pozostałych rejonów kurortu, a sąsiednia zabudowa nie uległa aż tak poważnym zniszczeniom.

La ville d'Antalya, dans le sud de la Turquie, a été frappée par une violente tornade. Elle n'a touché qu'un chantier mais a réduit en miettes deux conteneurs, dont un qui était habité par cinq ouvriers. Quatre ouvriers sont morts et un a été légèrement blessé. https://t.co/jJymKLnlGM— M6 Info (@m6info) October 27, 2026

BIG LIGHTNING STRIKE - ANTALYA, LIGHTNING ANTALYA, TURKEY OCT 26, 2026. ⚡⚡⚡😬😬😬 #fypシ #viral #antalya #turkey #lightning #tornado #JudgmentDay #returnofisis #artemishouse https://t.co/dAQW0ppVZz— Return of Isis (@RobinWa89528130) October 27, 2026

🇹🇷 Un tornado y fuertes tormentas azotaron la ciudad de Antalya, en el sur de Turquía, causando daños en el distrito de Kepez y el barrio de Fevzi Cakmak. Las autoridades reportaron la muerte de cuatro trabajadores, por la fuerza de los vientos, además de una persona lesionada. https://t.co/1nkV0OVhMz— Canal 13 Oaxaca (@canal13oaxaca) October 28, 2026

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