Tragedia w popularnej atrakcji turystycznej. Zginęło co najmniej 30 osób

Panika przy wejściu – nieznane przyczyny, fatalne skutki

Według informacji przekazanych przez lokalne służby, tłum gromadzący się przy wejściu na teren Cytadeli Laferriere, zabytkowej twierdzy z początku XIX wieku w północnym Haiti, która jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w kraju nagle wpadł w panikę. Nie wiadomo, co wywołało chaos, ale sytuację miała dodatkowo pogorszyć gwałtowna ulewa, która spadła na uczestników uroczystości.

Jean Genri Petit, szef obrony cywilnej regionu, poinformował, że w wydarzeniu brały udział setki osób – głównie studenci i turyści, którzy co roku przybywają, by uczcić rocznicę wpisu obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ulewny deszcz i tłok – śmiertelna pułapka

Z relacji świadków wynika, że wąskie wejście do twierdzy stało się miejscem dramatycznego ścisku. Ludzie przewracali się, byli tratowani, a część z nich nie miała szans wydostać się z napierającego tłumu. Na chwilę obecną mówi się o co najmniej 30 ofiarach śmiertelnych i dziesiątkach rannych. Ratownicy podkreślają, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć, ponieważ wiele osób odniosło ciężkie obrażenia.

Kraj na granicy wytrzymałości

Haiti od lat zmaga się z narastającą falą przemocy gangów, kryzysem humanitarnym i serią katastrof, które regularnie wstrząsają krajem. Tylko w ostatnich latach doszło tam do:

eksplozji zbiornika paliwa w 2024 r. – 24 ofiary,

podobnego wybuchu w 2021 r. – 90 ofiar,

tragicznego trzęsienia ziemi w 2021 r. – ok. 2 tys. zabitych.

W tym kontekście sobotnia tragedia jest kolejnym ciosem dla społeczeństwa, które od dawna żyje w cieniu niepewności i zagrożenia.

Zamiast święta – żałoba

Doroczne obchody, które miały być okazją do dumy i celebracji dziedzictwa kulturowego, zakończyły się dramatem, który poruszył cały kraj. Władze zapowiadają dochodzenie i analizę procedur bezpieczeństwa, ale na razie najważniejsze jest ustalenie pełnej liczby ofiar i udzielenie pomocy poszkodowanym.

Cytadela Laferriere - zabytek światowej klasy

Cytadela Laferriere to monumentalna twierdza z początku XIX wieku, uznawana za jeden z najważniejszych symboli haitańskiej niepodległości. Wzniesiona na szczycie stromego wzgórza, miała chronić młode państwo przed ewentualnym powrotem kolonizatorów. Jej potężne mury, działa i rozległe tarasy widokowe sprawiły, że stała się ikoną architektury obronnej Karaibów oraz jedną z najchętniej odwiedzanych atrakcji turystycznych wpisanych na listę UNESCO.

