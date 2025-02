Tragiczna śmierć Polaka w Hiszpanii! Jakub runął z wysokości

Przedstawiciele Trumpa przyjadą do Kijowa. Zełenski podał datę

29-letni Polak zginął podczas skoków spadochronowych w Hiszpanii. Sportowiec Jakub Organista ofiarą dramatycznego wypadku

Bardzo złe wiadomości docierają do nas z Hiszpanii. Jak poinformował oficjalnie Skydive Spain, organizacja hiszpańska zajmująca się skokami spadochronowymi, polski skoczek zginął w wyniku wypadku w Sewilli. Ofiara to 29-letni Polak Jakub Organista. Mimo dużego doświadczenia w skokach, zginął po upadku z wysokości, kiedy jego główny spadochron nie otworzył się, a potem skoczek nie był w stanie otworzyć spadochronu awaryjnego. "RIP nasz drogi przyjacielu Jakub Organista. Będzie nam Ciebie bardzo brakować. Nasze najszczersze kondolencje dla rodziny i przyjaciół Jakuba.nKlub Sportów Spadochronowych SKYDIVE SPAIN" - czytamy w mediach społecznościowych. Klub wydał oświadczenie w sprawie tragicznego wypadku. Do wypadku według Skydive Spain doszło w Bollullos de la Mitación, 10 lutego około godziny 16:45. Jakub skakał z czwórką równie doświadczonych towarzyszy. Następnie rozdzielili się i podczas gdy inni wylądowali bezpiecznie, jemu niestety się nie udało.

"Z powodu gwałtownego wirowania spowodowanego awarią głównego spadochronu, spadochron zapasowy również nie otworzył się prawidłowo"

"Zgłoszono, że Pan Organista nie miał w pełni sprawnego głównego spadochronu i gwałtownie wirował" - podaje Skydive Spain. "Procedury awaryjne wymagają natychmiastowego zwolnienia uszkodzonego spadochronu głównego. Jednakże z powodu gwałtownego wirowania spowodowanego awarią głównego spadochronu, spadochronzapasowy również nie otworzył się prawidłowo, w wyniku czego skoczek nadal się kręcił i nie mógł odzyskać kontroli nad spadochronem". Jakub spadł poza terenem przeznaczonym do bezpiecznego lądowania i zginął na miejscu. "Rodzina pana Organisty została poinformowana i ściśle współpracujemy z hiszpańskimi władzami. Pracownicy i społeczność Skydive Spain są głęboko zaniepokojeni tą sytuacją i składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom pana Organisty" - piszą przedstawiciele klubu.

