Maroko. Tragiczny bilans ofiar trzęsienia ziemi

- Liczba rannych wzrosła do 2059. 1404 osoby są w stanie krytycznym – dodało marokańskie MSW. Epicentrum trzęsienia, do którego doszło w piątek, 8 września o godz. 23.11 czasu lokalnego, znajdowało się ok. 71 km na południowy zachód od Marrakeszu na głębokości 18,5 km - podały amerykańskie służby geologiczne. Trzęsienie miało magnitudę 6,8, 19 minut po nim nastąpiły wstrząsy wtórne o sile 4,9.

Zobacz: Zatrważający bilans ofiar trzęsienia ziemi w Marrakeszu. Dramatyczne zdjęcia

Większość ofiar zginęła w trudno dostępnych obszarach górskich Atlasu Wysokiego, w Marrakeszu i pięciu prowincjach w pobliżu epicentrum trzęsienia ziemi.

Marrakesz to dawna stolica Maroka, licznie odwiedzana przez zagranicznych turystów. Tam na placu Dżemaa al-Fna runął minaret meczetu, a niektóre domy w ciasnej zabudowie zawaliły się. Miasto to od 9 października miało być gospodarzem dorocznych spotkań Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

Prawie wszystkie domy w rejonie Asni, około 40 km na południe od Marrakeszu, zostały uszkodzone, a mieszkańcy przygotowywali się do spędzenia nocy na zewnątrz. Brakuje tam żywności i innych podstawowych artykułów.

Wstrząsy były odczuwalne nawet w Huelvie i Jaen na południu Hiszpanii. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podała, że w Marrakeszu i okolicach poszkodowanych jest ponad 300 000 osób.

Algieria, która w 2021 r. zerwała stosunki z Marokiem po eskalacji napięć między obydwoma krajami w związku z konfliktem w Saharze Zachodniej, oświadczyła, że otworzy przestrzeń powietrzną dla lotów humanitarnych i medycznych do Maroka.

Według amerykańskiej służby geologicznej było to najbardziej tragiczne trzęsienie ziemi w Maroku od 1960 r., kiedy zginęło co najmniej 12 000 osób.