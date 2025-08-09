Tragiczne zderzenie autobusu z ciężarówką! 11 osób nie żyje, dziesiątki rannych

W Brazylii doszło do tragicznego wypadku drogowego, w którym autobus zderzył się czołowo z ciężarówką.

W wyniku kolizji 11 osób zginęło, a 45 zostało rannych, w tym 11 jest w stanie krytycznym.

Służby badają przyczyny wypadku, a zdarzenie wywołało dyskusję o bezpieczeństwie na brazylijskich drogach.

Według informacji podanych przez Polską Agencję Prasową (PAP), do tragedii doszło w pobliżu miasta Lucas. Autobus, którym podróżowali pasażerowie, w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach zderzył się czołowo z ciężarówką wiozącą nasiona bawełny do Rio Verde. Skala zniszczeń po wypadku była ogromna – oba pojazdy zostały poważnie uszkodzone, a na miejsce natychmiast ruszyły liczne służby ratunkowe.

Federalna policja drogowa w sobotę przekazała, że życie straciło 11 osób. Spośród 45 rannych aż 11 znajduje się w stanie krytycznym. Lekarze nie ukrywają, że ich stan jest bardzo poważny i wymaga intensywnej opieki medycznej.

Acidente em Mato Grosso deixa 11 mortos e 46 feridos; assista #AGORACNN pic.twitter.com/lxZfydd6Vq— CNN Brasil (@CNNBrasil) August 9, 2025

W ocenie medyków, kolejne 26 osób odniosło obrażenia umiarkowane. Osiem osób miało jedynie niewielkie rany i otarcia, jednak także one trafiły do szpitala na obserwację. „Wszyscy ranni zostali hospitalizowani” – przekazała policja.

Służby badają teraz szczegółowe okoliczności wypadku. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną czołowego zderzenia. Śledczy analizują m.in. zapis z kamer monitoringu oraz dane z tachografów pojazdów, które mogą wskazać prędkość i czas jazdy kierowców przed momentem kolizji.