Trzęsienie ziemi w Rosji! To kolejny wstrząs w ciągu niespełna tygodnia

Wyspy Kurylskie ponownie nawiedziło silne trzęsienie ziemi, to już drugi wstrząs w ciągu tygodnia.

Sobotnie trzęsienie osiągnęło magnitudę 6, a hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 km.

Wcześniejsze wstrząsy, w tym jedno o magnitudzie 8,8, wywołały fale tsunami.

W sobotę, 9 sierpnia Wyspy Kurylskie, archipelag na Oceanie Spokojnym, stanowiący część obwodu sachalińskiego w Rosji, nawiedziło trzęsienie ziemi o magnitudzie 6 - poinformowało Europejsko-Śródziemnomorskie Centrum Sejsmologiczne (EMSC). To drugi wstrząs w ciągu niespełna tygodnia.

Hipocentrum znajdowało się na głębokości 10 km - podało EMSC.

Nie ma informacji o poszkodowanych bądź zniszczeniach.

W minioną niedzielę, 3 sierpnia na Wyspach Kurylskich doszło do trzęsienia ziemi, które według niemieckiego Centrum Badań Geologicznych miało magnitudę 6,7, ale według amerykańskich służb geologicznych i Systemu Ostrzegania przed Tsunami na Pacyfiku (Pacific Tsunami Warning System) była to magnituda 7.

Wcześniej, po środowym trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki, fale tsunami o wysokości 3-5 m uderzyły w miasteczko Siewiero-Kurilsk w północnej części Wysp Kurylskich. U wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło tego dnia do trzęsienia o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7.

Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi od 1952 roku - przekazały rosyjskie media. Portal amerykańskiego magazynu „Time” podał natomiast, że było to w ogóle szóste najsilniejsze zarejestrowane trzęsienie ziemi.