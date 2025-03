"Trudne godziny, wrócił strach". Tak reagują wierni na chorobę papieża Franciszka!

Co z Franciszkiem?

Pogarsza się stan papieża Franciszka. Wzruszające komentarze wiernych w sieci. "Papież jest bezpieczny pod skrzydłami swojego anioła stróża"

Papież Franciszek nadal przebywa w szpitalu, a jego stan ponownie zaczął się pogarszać. Najnowszy komunikat mówi o spokojnej, przespanej nocy Ojca Świętego, jednak w ostatniej dobie miał aż dwa ostre kryzysy oddechowe. "Przeprowadzone zostały dwie bronchoskopie w celu odessania obfitej wydzieliny. Po południu przywrócona została nieinwazyjna wentylacja mechaniczna" - dodano w biuletynie informującym o stanie zdrowia papieża. "Il Messaggero" pisze, że "wrócił strach o papieża". Jak zdradzają włoscy dziennikarze, choroba jest bardziej skomplikowana, niż się początkowo wydawało i nawet najlepsi lekarze z kliniki Gemelii wstrzymują się przed prognozami dotyczącymi przyszłości Franciszka. "La Repubblica" informuje o "trudnych godzinach" Ojca Świętego i zauważa, że obustronne zapalenie płuc trwa już długo i w ogóle się nie cofa mimo tak doskonałej opieki. Jak wierni reagują na chorobę papieża Franciszka?

"Wracaj szybko do zdrowia, Papa Francesco, bardzo za tobą tęsknię". Wierni modlą się, składają kwiaty i piszą życzenia w sieci

Niemal od początku hospitalizacji Ojca Świętego każdego dnia o godzinie 21. na Placu Świętego Piotra odprawiana jest modlitwa różańcowa za papieża. Wierni gromadzą się także pod polikliniką Gemelli w Rzymie, gdzie leży papież Franciszek. Pod stojącym tam pomnikiem Jana Pawła II składają przeznaczone dla Ojca Świętego kwiaty, dzieci rysują laurki z życzeniami powrotu do zdrowia. Wzruszające reakcje wiernych mnożą się także w mediach społecznościowych. "Papieżu Franciszku, jesteś w naszych modlitwach. Grupa modlitewna Matki Bożej Zwycięskiej Christchurch Nowa Zelandia", "Papież Franciszek jest bezpieczny pod skrzydłami swojego anioła stróża", "Niech Pan, Bóg Wszechmogący, obdarzy naszego papieża Franciszka dobrym zdrowiem", "Wracaj szybko do zdrowia, Papa Francesco, bardzo za tobą tęsknię" - to tylko niektóre z niezliczonych komentarzy na Instagramie.

