Trump chce zrobić "riwierę" ze Strefy Gazy! Oto reakcje świata, w tym Polski

Trump chce wysiedlić Strefę Gazy i zrobić tam "riwierę". Protestują Egipt, Arabia Saudyjska, Jordania, Francja, Niemcy, Izrael popiera

Ta wypowiedź Donalda Trumpa naprawdę zaskakuje, a wielu jest oburzonych! Nowy prezydent USA ogłosił po spotkaniu z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu w Waszyngtonie, że Stany Zjednoczone "przejmą kontrolę" nad Strefą Gazy i uczynią z niej "riwierę Bliskiego Wschodu". Co z Palestyńczykami? Zdaniem amerykańskiego przywódcy mieszkańcy "powinni zostać przesiedleni do państw arabskich". Nie wykluczył nawet wysłania do Gazy amerykańskich żołnierzy. Netanjahu rzecz jasna poparł ten plan, ale spotkał się on z głośną krytyką sporej części świata. Przede wszystkim, państwa arabskie nie chcą się na nic zgodzić, a to tam w wizji Trumpa mieliby zostać przeniesieni Palestyńczycy ze Strefy Gazy. "Jego Królewska Mość Król Abdullah II podkreśla potrzebę położenia kresu ekspansji (izraelskiego) osadnictwa, odrzucając jednocześnie wszelkie próby aneksji ziemi i wysiedlenia Palestyńczyków" - ogłosiły w internecie władze Jordanu.

Egipt i Autonomia Palestyńska wezwały do "kontynuowania odbudowy (Strefy Gazy) bez opuszczania jej przez Palestyńczyków"

Także władze Egiptu pomysł odrzuciły. Szef egipskiego MSZ wraz z premierem Autonomii Palestyńskiej Mohammedem Mustafą wezwali do "kontynuowania odbudowy (Strefy Gazy) bez opuszczania jej przez Palestyńczyków, zwłaszcza ze względu na ich przywiązanie do swojej ziemi". Jest też głos z Francji. Paryż "sprzeciwia się całkowicie przemieszczaniu ludności" z Gazy - oświadczyła w środę rzeczniczka rządu Francji Sophie Primas. Z kolei szefowa MSZ Niemiec Annalena Baerbock podkreśliła, że Strefa Gazy należy do Palestyńczyków, a ich wysiedlenie byłoby sprzeczne z prawem międzynarodowym. "Doprowadziłoby to również do nowego cierpienia i nowej nienawiści, (...) nie może być rozwiązania ponad głowami Palestyńczyków" - powiedziała Baerbock.

Szef MSZ Radosław Sikorski: "Propozycja, którą powinniśmy rozważyć", ale plany wysiedlenia Palestyńczyków nierealne

Co na to Polska? "Myślę, że jak Stany Zjednoczone chcą przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za odbudowę, za wyżywienie ludności Gazy, to jest to propozycja, którą powinniśmy rozważyć" - powiedział cytowany przez PAP szef MSZ Radosław Sikorski. Jednocześnie jednak uznał plany wysiedlenia Palestyńczyków do państw ościennych za niewykonalne i podkreślił, że "nic nie powinno się dziać bez udziału samych Palestyńczyków". Jak dodał, Trump powinien powiedzieć, co konkretnie rozumie przez utworzenie w Gazie "riwiery".

