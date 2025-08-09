Trump i Putin spotkają się na Alasce! Podano termin historycznego szczytu

Putin i Trump spotkają się 15 sierpnia na Alasce. Jest oficjalne potwierdzenie

A jednak Alaska, a nie żadne państwo trzecie i neutralny grunt! Kreml potwierdził, że w piątek 15 sierpnia 2025 roku dojdzie do spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z prezydentem USA Donaldem Trumpem właśnie na Alasce. Będzie to pierwsze spotkanie obu przywódców od momentu objęcia przez Trumpa urzędu po raz drugi. Doradca Putina, Jurij Uszakow, określił wybór lokalizacji mianem „całkiem logicznego”, podkreślając, że Rosja i Stany Zjednoczone łączy wspólna granica – właśnie na Alasce. Taki wybór ma wymiar nie tylko geograficzny, ale też symboliczny. Alaska została kupiona przez USA od Imperium Rosyjskiego w 1867 roku. Przywódcy mają poczynić wiążące ustalenia dotyczące wojny na Ukrainie, ale ponieważ Putin naciskał na gwarancje ze strony NATO, przykładowo na to, by Sojusz się nie rozszerzał na wschód, narady mogą mieć znacznie szerszą tematykę.

Trump: spotkanie odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, "w Wielkim Stanie Alaska"

Trump poinformował o spotkaniu na platformie Truth Social. Określił je jako „długo oczekiwane” i zapowiedział, że szczegóły zostaną ujawnione wkrótce. „Długo oczekiwane spotkanie między mną, jako prezydentem Stanów Zjednoczonych Ameryki, a prezydentem Rosji Władimirem Putinem odbędzie się w najbliższy piątek, 15 sierpnia 2025 roku, w Wielkim Stanie Alaska. Więcej szczegółów wkrótce. Dziękuję za uwagę!” - brzmi wpis Trumpa. Kreml z kolei przekazał, że po szczycie Putin zaprosi Trumpa do odwiedzenia Rosji.

Do spotkania doszło po wizycie Steve'a Witkoffa w Moskwie. Trump groził też sankcjami wtórnymi i cłami

Informacja o nadchodzącym spotkaniu na szczycie pojawiła się po rozmowach rosyjskiego prezydenta ze specjalnym wysłannikiem ds wojny na Ukrainie Steven Witkoffem w Moskwie. 7 sierpnia doradca Putina Jurij Uszakow potwierdził: „Na sugestię strony amerykańskiej uzgodniono co do zasady spotkanie w najbliższych dniach na najwyższym szczeblu, czyli prezydentów Władimira Putina i Donalda Trumpa”. Tego rodzaju spotkania nie są przypadkowe i oznaczają, że ostatnie negocjacje faktycznie musiały być owocne. Wcześniej Trump groził Putinowi cłami i nałożeniem sankcji wtórnych na kraje kupujące od niego ropę. Dał mu 10 dni na decyzję w sprawie zakończenia wojny, ultimatum minęło 8 sierpnia. Pozostaje czekać na ustalenia prezydentów w sprawie wojny na Ukrainie i liczyć na to, że nie będą dla nas niekorzystne.

President Trump will meet Russian President Putin next Friday, August 15, in Alaska — the first in-person meeting between U.S. and Russian leaders since Moscow’s deadly 2022 invasion of Ukraine. pic.twitter.com/EdJmPnsZcd— Fox News (@FoxNews) August 8, 2025

