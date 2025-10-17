Trump i Zełenski spotkali się w Białym Domu. Nowe wieści o Putinie! Koniec wojny blisko?

Rozmowy na szczycie w Białym Domu. Trump spotkał się z Zełeńskim

Prezydent USA Donald Trump powitał Wołodymyra Zełenskiego przed wejściem do Zachodniego Skrzydła Białego Domu. Ukraiński prezydent, ubrany w czarną koszulę i marynarkę, wydawał się zdeterminowany, by uzyskać konkretne deklaracje. Głównym punktem agendy jest możliwa sprzedaż uzbrojenia dla Ukrainy. Mówi się o zaawansowanych systemach obrony powietrznej Patriot oraz potężnych pociskach manewrujących Tomahawk. To sprzęt, który mógłby znacząco wzmocnić obronność Ukrainy w obliczu rosyjskiej agresji, lecz Trump po rozmowie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem zasugerował, że nie może przekazać tych rakiet ze względu na własne potrzeby USA.

Trump i Zełenski mają również omówić kwestię sankcji przeciwko Rosji. Ukraina od dawna domaga się zaostrzenia restrykcji wobec Kremla, licząc na to, że presja ekonomiczna skłoni Moskwę do zmiany polityki.

Trump o rozmowie z Putinem

Donald Trump wspomniał o czwartkowej rozmowie z Władimirem Putinem. Mówił o ilości ofiar i "że czas zakończyć tę wojnę". Twierdzi również, że prezydent Rosji jest skłonny do współpracy. Trump ocenił, że obaj liderzy "robią dobrą robotę", jeśli chodzi o negocjacje. Zapewnił też ponownie, że Indie nie będą już kupować rosyjskiej ropy.

Zasugerował możliwość spotkania twarzą w twarz z Władimirem Putinem w Budapeszcie: - Powiedziałbym, że najprawdopodobniej będzie to spotkanie w dwójkę. To będzie podwójne spotkanie, ale prezydent Zełenski będzie w kontakcie. Między tymi dwoma prezydentami jest dużo krwi, złej krwi (...) Ci dwaj liderzy nie lubią się nawzajem i chcemy, żeby wszystkim było wygodnie. Tak więc, w jedną lub drugą stronę, będą zaangażowani w trójki, ale może to być rozdzielone - powiedział Trump podczas spotkania z Zełenskim w Białym Domu.