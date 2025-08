Prezydent Donald Trump ogłosił znaczące postępy w negocjacjach pokojowych dotyczących wojny w Ukrainie.

Specjalny wysłannik Trumpa, Steve Witkoff, odbył "bardzo owocne" spotkanie z Władimirem Putinem.

Mimo pozytywnych doniesień Trump planuje nałożyć sankcje na kraje i firmy kupujące rosyjskie surowce.

Jakie konkretne ustalenia poczyniono w Moskwie i jak wpłyną one na zakończenie konfliktu?

Witkoff spotkał się z Putinem na Kremlu. Trump zadowolony

Prezydent USA Donald Trump poinformował w środę, 6 sierpnia, o postępach w negocjacjach dotyczących wojny w Ukrainie. Jak przekazał, jego specjalny wysłannik Steve Witkoff odbył „bardzo owocne” spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Trump podkreślił, że poczyniono „ogromne postępy” w rozmowach.

- Mój specjalny wysłannik, Steve Witkoff, odbył właśnie bardzo owocne spotkanie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Poczyniono ogromne postępy! Później przekazałem najnowsze informacje naszym europejskim sojusznikom. Wszyscy zgadzają się, że ta wojna musi się zakończyć i będziemy nad tym pracować w nadchodzących dniach i tygodniach – napisał Donald Trump na swoim portalu Truth Social.

Mimo obiecujących doniesień Trump nie ujawnił szczegółów dotyczących konkretnych postępów w negocjacjach. Informacje przekazane przez agencję Reutera wskazują, że administracja amerykańska zamierza utrzymać presję na Rosję. Mimo pozytywnego przebiegu rozmów Trump planuje nałożyć wtórne sankcje na państwa i firmy, które kupują rosyjskie surowce. Decyzja ta ma związek z upływającym w piątek 10-dniowym ultimatum, jakie prezydent USA postawił Putinowi w sprawie zakończenia walk w Ukrainie.

Już wcześniej, po spotkaniu Witkoffa na Kremlu, Trump podpisał rozporządzenie podwajające cło na towary z Indii, motywując to zakupem rosyjskiej ropy i jej odsprzedażą na otwartym rynku.

- Krok ten ma na celu wywarcie presji na Federację Rosyjską, by znalazła rozwiązanie, które zakończy konflikt i uratuje ludzkie życie – napisano w oświadczeniu Białego Domu.

Trump poinformował również europejskich przywódców, w tym prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, o wynikach spotkania w Moskwie.

- Nasze wspólne stanowisko z partnerami jest absolutnie jasne – wojna musi się zakończyć. I musi to być zrobione uczciwie. Europejscy przywódcy byli obecni na rozmowie i jestem wdzięczny każdemu z nich za wsparcie. Omówiliśmy to, co zostało ustalone w Moskwie – napisał Zełenski.