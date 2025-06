Trump powiedział, czy będzie bronił członków NATO. Jednoznaczne słowa

Donald Trump powiedział, że popiera artykuł 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Atak na jednego członka Sojuszu to atak na wszystkich jego członków

Donald Trump wielokrotnie wypowiadał się o NATO w sposób, który budził niepokój, bo relatywizował zobowiązania sojusznicze. Wygłosił między innymi słynne słowa o tym, że "powiedziałbym Putinowi, by robił do cholery co chce" z tymi państwami Europy, które nie płacą wystarczająco dużo na obronność. Przypomnijmy, że Polska już wtedy była i teraz też jest liderem, jeśli chodzi o odsetek PKB przeznaczany na ten cel, ale jest niemało państw, które wydają procentowo mniej. Temat wrócił wczoraj tuż przed szczytem NATO w Hadze. Prezydent USA odmówił wtedy grupie dziennikarzy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy podtrzymuje zobowiązanie USA zawarte w art. 5. Powiedział, że jest "wiele definicji" tego artykułu i obiecał podać swoją własną definicję po przylocie do Hagi. Potem mówił już w inny sposób, bardziej jednoznaczny.

Trump najpierw nie chciał mówić wprost, a potem powiedział. Rutte zapewniał, że Trump popiera artykuł piąty

Prezydent USA Donald Trump już podczas szczytu NATO w Hadze, 25 czerwca powiedział wprost, że popiera artykuł 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Jak wiadomo, artykuł ten stanowi, że atak na jedno państwo członkowskie Sojuszu to atak na wszystkich jego członków. "Jesteśmy z nimi do końca. NATO będzie silne" - zapewniał prezydent Stanów Zjednoczonych, mając na myśli inne państwa członkowskie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Trump jasno zadeklarował zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w działania Sojuszu - podkreślał na kończącej szczyt konferencji prasowej sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Czy można wierzyć Trumpowi? Przecież wcześniej mówił, że zakończy wojnę na Ukrainie w ciągu doby i że za jego czasów USA nie będzie prowadzić żadnych wojen, a potem nie wywiązał się ani z pierwszej, ani z drugiej obietnicy.

