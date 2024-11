Trump przyjechał do Białego Domu! Plotki o Bidenie szaleją

Wizyta Donalda Trumpa u Bidenów wywołała falę plotek o Joe Bidenie! Potajemnie zrobił to, czego nikt się nie spodziewał?

Donald Trump przybył do Białego Domu i spotkał się z Joe Bidenem, a choć wydawałoby się, że ta wizyta będzie formalna, sztywna i nudnawa, to teraz szaleją na jej temat naprawdę ciekawe plotki. Co tam się wydarzyło? Donald Trump wrócił do Gabinetu Owalnego po raz pierwszy od 2021 roku, kiedy to ustępował, a raczej nie ustępował w zdecydowanie mało przyjaznej atmosferze. Ale wygląda na to, że Joe Biden nie ma mu tego za złe albo w ogóle już tego nie pamięta, co więcej, Trump wyglądał, jak gdyby też puścił wszystko w niepamięć. Ekspertka od mowy ciała nie ma wątpliwości, iż postawa prezydenta elekta wyrażała szacunek i uznanie faktu, że aktualnie to Biden rządzi. „Jego poza wskazuje na unikanie jakiejkolwiek postawy siły. Mowa ciała jest spokojna i uprzejmie bardziej pasywna niż ta Bidena, jakby chciał tutaj pokazać ostatnie sygnały szacunku” — powiedziała dla Daily Mail ekspertka od mowy ciała Judi James. Biden mówił o "łagodnym przejęciu władzy", gratulował Trumpowi i powiedział, że wita go z powrotem w Białym Domu, na co elekt odrzekł: „Dziękuję bardzo. Polityka jest trudna i w wielu przypadkach nie jest to zbyt przyjemny świat. Ale dzisiaj jest to przyjemny świat i bardzo to doceniam — i to przekazanie władzy, które jest tak płynne i będzie tak płynne, jak to tylko możliwe. I bardzo to doceniam. Dziękuję”.

Ludzie masowo piszą, że Joe Biden zagłosował na Donalda Trumpa, a nie na Kamalę Harris. Poprzednio mówili to samo o Jill Biden

Na twarzy Joego Bidena, a potem także Jill Biden, która też spotkała się z Trumpem, malowały się tak szerokie - i w dodatku chyba także szczere uśmiechy, że plotki na ten temat szaleją! Piszą o nich już także amerykańskie media. Użytkownicy mediów społecznościowych wołają jeden przez drugiego, że Joe Biden chyba zagłosował na... Donalda Trumpa! Przypomnijmy - tuż po wyborach takie same plotki krążyły o Jill Biden, która podeszła do urny ubrana od stóp do głów na czerwono, a czerwony to przecież kolor Republikanów. W dodatku gdy posadzono ją obok Harris, wyraźnie ją ignorowała i miała pogardliwy wyraz twarzy. Plotki o braku sympatii między Bidenami i Kamalą krążą zresztą od 2021 roku. Zdaniem wielu doszło nawet do tego, że prezydent i pierwsza dama oddali swoje głosy na rywala Demokratki...

Joe Biden COULD NOT wipe that massive smile off his face while going around the White House with Trump today 🤣Even JILL looks elated 😂Any more doubts on who he voted for? pic.twitter.com/s3Mewnpo4R— Nick Sortor (@nicksortor) November 13, 2024

