Trump reaguje na drony nad Polską. Wieloznaczne słowa

Donald Trump krótko skomentował wydarzenia w Polsce. Drony zestrzelone nad naszym krajem

Mnożą się reakcje światowych polityków na wydarzenia w Polsce. Minionej nocy 19 dronów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną, a ponieważ część zestrzeliły myśliwce NATO, było to bezprecedensowe wydarzenie. Polskie władze mówią jednoznacznie, że były to drony rosyjskie, które nadleciały z Białorusi, strony białoruska i rosyjska twierdzą coś innego. Według Białorusi bezzałogowce przybyły z Ukrainy, Rosja utrzymuje, iż nie chciała nas wcale atakować. A co na to wszystko Donald Trump? Prezydent Stanów Zjednoczonych zamieścił w internecie krótki i wieloznaczny komunikat. "What's with Russia violating Poland's airspace with drones? Here we go!" - głosi wpis Trumpa na jego platformie społecznościowej Truth. Pierwsza część komunikatu oznacza: "O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów?". Drugi można interpretować jako: "Zaczyna się!”, "Zaczynamy", "Proszę bardzo" pisane w sarkastycznym tonie. Trudno jednoznacznie powiedzieć, co Trump miał na myśli. Czy to, że coś się zaczyna, czy że sam chce zacząć jakieś działania?

Tusk: "Ostatniej nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez ogromną liczbę rosyjskich dronów"

"Ostatniej nocy polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez ogromną liczbę rosyjskich dronów. Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone. Jestem w stałym kontakcie z Sekretarzem Generalnym NATO i naszymi sojusznikami" - napisał na platformie X premier Donald Tusk. "Drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie, zostały zestrzelone" - dodał. "Wszyscy rozumieją, że to jest precedens. Nie mieliśmy do tej pory tak masowego naruszenia natowskiej i unijnej przestrzeni powietrznej i my tego tak nie zostawimy" - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski.