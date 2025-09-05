Trump uczył się, jak wymówić nazwisko prezydenta Polski. Nagle poznał ksywkę Nawrockiego: "To był błysk w jego oku "

Prezydent Karol Nawrocki odbył swoją pierwszą wizytę zagraniczną w USA, realizując obietnicę złożoną jeszcze w kampanii wyborczej.

Podczas spotkania z Donaldem Trumpem omawiano kluczowe kwestie bezpieczeństwa, gospodarki i energetyki, a także obecność wojsk amerykańskich w Polsce.

Jak się okazuje, jeszcze przed wizytą Trump zmagał się z wymową nazwiska Nawrockiego, ale rozwiązaniem okazał się jego kampanijny przydomek "Now Rocky".

Jak przydomek „Now Rocky” wpłynął na relacje między prezydentami i co to oznaczało dla Trumpa?

Pierwsza zagraniczna wizyta prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki ma za sobą pierwszą wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze będąc kandydatem na prezydenta, podczas jednej z przedwyborczych debat, został zapytany o to, jaki będzie pierwszy kierunek, w którym uda się jako głowa państwa. Nawrocki bez wahania wskazał, że chce udać się do USA:

- Gdy zostanę prezydentem państwa polskiego, najpierw odwiedzę oczywiście Waszyngton, żeby poukładać nasze relacje międzynarodowe i wykonać to, czego nie wykonuje rząd Donalda Tuska - mówił wówczas. I faktycznie, jak zapowiedział, tak zrobił i z pierwszą zagraniczną wizytą udał się za ocena.

Ważne rozmowy i zapewnienia ze strony Donalda Trumpa

Rozmowy prezydenta z przywódcą USA poszły dobrze, Nawrockiego doceniali nawet rządzący. Szczególną uwagę zwrócono na sprawę obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Prezydent USA zadeklarował, że zostaną oni w Polsce. Wiceszef MSZ, Władysław Teofil Bartoszewski w jednym z wywiadów ocenił, że wizyta prezydenta była udana - Oczywiście, to jest sukces prezydenta. Nie mam najmniejszego problemu pogratulować prezydentowi, który de facto prezentował po pierwsze interesy Polski, a po drugie, stanowisko rząd - przyznał.

Kulisy wizyty Karola Nawrockiego w Waszyngtonie. Chodzi o wymowę polskiego nazwiska

Tymczasem poznaliśmy kulisy dotyczące przygotowań do wizyty Nawrockiego, jakie odbywały się w Stanach Zjednoczonych. Jak zdradził nam jeden z współpracowników polskiego prezydenta, jeszcze przed spotkaniem Donald Trump miał ćwiczyć wymowę polskiego nazwiska swojego gościa. Jednak kiedy dowiedział się, że Nawrocki bywa żartobliwie nazywany „Now Rocky”, a w czasie kampanii wyborczej jeszcze jako kandydat on i jego ludzie nosili nawet bluzy z takim napisem, od razu postanowił wykorzystać ten przydomek.

To nieprzypadkowe skojarzenie. Prezydent Trump od lat jest wielkim fanem sportów walki, bywa na galach MMA i otwarcie przyznaje się do podziwu dla Sylvestra Stallone’a, odtwórcy roli Rocky’ego Balboy. – To był błysk w jego oku – relacjonuje nasz rozmówca. – Zamiast mozolnie uczyć się polskiej wymowy, Trump z radością zaczął mówić o „Now Rocky”, nawiązując wprost do filmowej legendy.

