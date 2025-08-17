Trump rozmawiał z przywódcą Chin. Sensacyjne obietnice

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-08-17 10:30

Donald Trump ujawnił, że przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping miał zapewnić go, iż Pekin nie zdecyduje się na inwazję na Tajwan tak długo, jak on pozostaje w Białym Domu. Słowa te padły w piątkowym wywiadzie udzielonym stacji Fox News, a sprawę nagłośniła w niedzielę telewizja CNN. Wcześniej spekulowano, że Chiny mogą uderzyć na Tajwan, jednocześnie prosząc Putina, by zaatakował kraje NATO.

Xi Jinping, Putin

i

Autor: Alexei Nikolsky/Photo host agency RIA Novosti via AP

Donald Trump: Xi Jinping zapewnił mnie, że nie zaatakuje Tajwanu, póki ja jestem prezydentem USA

Niespodziewane wyznanie Donalda Trumpa w sprawie Chin i Tajwanu. Prezydent Stanów Zjednoczonych rozmawiał z Fox News na chwilę przed planowanym spotkaniem z Władimirem Putinem na Alasce. Podkreślał, że jego przesłanie wobec rosyjskiego przywódcy będzie stanowcze. – Powiem mu: „Wiesz, macie bardzo podobną sytuację do prezydenta Chin Xi i Tajwanu, ale nie wierzę, że jest możliwe, by to się wydarzyło, dopóki tutaj jestem” – mówił amerykański prezydent. Według Trumpa, Xi wprost zagwarantował mu, że Chiny nie podejmą próby przejęcia Tajwanu. „Nigdy tego nie zrobię, dopóki ty jesteś prezydentem” – miał powiedzieć chiński przywódca według Trumpa. Prezydent USA odpowiedział, że docenia tę deklarację, ale dodał, iż Xi zaznaczył także: „Chiny są cierpliwe”.

ZOBACZ TEŻ: Wyciekło menu ze zlotu na Alasce! "Na cześć Jego Ekscelencji Putina"

Na początku czerwca Trump odbył pierwszą potwierdzoną rozmowę telefoniczną z Xi w swojej drugiej kadencji. Już w kwietniu wspominał, że chiński przywódca próbował kontaktować się z nim wcześniej, lecz szczegółów nie podał. Sprawa Tajwanu pozostaje kluczowym punktem spornym między Waszyngtonem a Pekinem. Chińska Republika Ludowa uważa wyspę za integralną część swojego terytorium i od dekad deklaruje dążenie do „ponownego zjednoczenia”, nie wykluczając użycia siły.

ZOBACZ TEŻ: Melania Trump błagała Putina o jedno! Kulisy spotkania na Alasce

Naczelny dowódca sił NATO w Europie: do 2027 roku musimy przygotować się na ataki Rosji na Europę i Chin na Tajwan

Niedawno powtarzały się doniesienia, zgodnie z którymi Chiny mogą zaatakować za jakiś czas Tajwan, a wcześniej uzgodnić z Putinem, by ten zaatakował Zachód. Już w 2027 roku Unia Europejska może być zagrożona wojną - powiedział podczas konferencji obronnej w niemieckim Wiesbaden gen. Alexus Grynkewich. Jego zdaniem za półtora roku Chiny mogą zaatakować Tajwan, ale wcześniej uzgodnić ten ruch z Władimirem Putinem, by on w tym samym momencie napadł na Europę. Jeśli przywódca Chin Xi Jinping zdecyduje się na atak na Tajwan, to „prawdopodobnie skoordynuje ją z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem, co stwarza możliwość globalnego konfliktu” - ocenił Grynkewich, cytowany przez "Bild". "Dla mnie to oznacza, że obie te rzeczy mogą się wydarzyć w tym samym czasie. Będziemy potrzebować każdej sztuki uzbrojenia, sprzętu i amunicji, które możemy zdobyć, aby być gotowym" - dodał.

Mark Rutte też uważa, że Chiny i Putin mogą dogadać się w kwestii ataku na Tajwan i NATO

Bardzo podobną, wręcz identyczną opinię wygłosił wcześniej szef NATO Mark Rutte. „Nie bądźmy naiwni w tej kwestii. Gdyby Xi Jinping zaatakował Tajwan, najpierw zadzwoniłby do swojego młodszego partnera w tym wszystkim, Władimira Władimirowicza Putina, który mieszka w Moskwie, i powiedział: 'Hej, zamierzam to zrobić i potrzebuję, żebyś to zrobił, żeby byli zajęci w Europie atakami na terytorium NATO'” - mówił Rutte w rozmowie z "The New York Times". „To jest najprawdopodobniej sposób, w jaki to będzie postępować, a żeby ich odstraszyć, musimy zrobić dwie rzeczy Po pierwsze, NATO jako całość musi być tak silne, że Rosjanie nigdy tego nie zrobią. Po drugie, musimy współpracować w regionie Indo-Pacyfiku — coś, co prezydent Trump bardzo promuje, ponieważ mamy bliskie powiązania, współpracujemy w przemyśle obronnym, innowacjach między NATO a regionem Indo-Pacyfiku” - mówił Rutte. Jak dodał, Rosja "odbudowuje się w tempie i szybkości, które nie mają precedensu w niedawnej historii. Obecnie produkują trzy razy więcej amunicji w ciągu trzech miesięcy niż całe NATO produkuje w ciągu roku".

Super Express Google News
Sonda
Czy Chiny zaatakują Tajwan?
Quiz. Czwartkowy test z geografii. Azja czy Afryka? Większość pada przy szóstym pytaniu!
Pytanie 1 z 10
Na jakim kontynencie leży państwo Brunei?
CHINY BEZ CENZURY. AMBICJE, WYNALAZKI I KULTURA KTÓRA ZDOMINUJE ŚWIAT
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DONALD TRUMP
CHINY
TAJWAN