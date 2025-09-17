Trump u królowej był królem gaf! Teraz się poprawi?

Donald Trump zaczyna wizytę u króla Karola III. Gdy spotykał się z Elżbietą II, popełnił kilka gaf
Już dziś, 17 września Donald Trump spotka się z królem Karolem III. Prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z żoną Melanią Trump wczoraj, 16 sierpnia wieczorem naszego czasu przylecieli do Wielkiej Brytanii rządowym samolotem Air Force One. „Moje relacje z Wielką Brytanią są bardzo dobre, a Karol, jak wiecie, który jest teraz królem, jest moim przyjacielem” – powiedział prezydent USA jeszcze przed podróżą. „To pierwszy raz, kiedy ktoś został uhonorowany dwukrotnie. To wielki zaszczyt" - dodał, mając na myśli fakt, iż jest pierwszym prezydentem USA, który miał dwie wizyty w Wielkiej Brytanii z pełnym ceremoniałem. Pierwsza taka ceremonialna wizyta miała miejsce 3 czerwca 2019 roku, za czasów panowania Elżbiety II, na trzy lata przed jej śmiercią, niespełna trzy lata przed wojną na Ukrainie i kilka miesięcy przed początkiem pandemii koronawirusa. Wtedy Trump był na celowniku niemal wszystkich mediów, wytykano mu każdą gafę. Nie inaczej było w trakcie wizyty u królowej. Co dokładnie zrobił?
Jakie dokładnie gafy popełnił Trump? Nie był pierwszy!
Jak wiadomo, wobec członków rodziny królewskiej, szczególnie monarchy, należy zachowywać się tak, by nie złamać zasad protokołu. A ten bywa zawiły i zupełnie niezrozumiały dla kogoś z zewnątrz. Najwyraźniej nikt nie wyjaśnił Donaldowi Trumpowi zasad zachowania się wobec królowej, a może to on o nich zapomniał? W każdym razie gaf było kilka. Po pierwsze, 15-minutowe spóźnienie. Po drugie, zarówno prezydent, jak i pierwsza dama podali Elżbiecie II dłonie, podczas gdy Melania powinna lekko dygnąć, a jej mąż skłonić głowę. Do tego podczas wspólnej przechadzki Trump wyszedł przed królową, choć powinien iść nieco za nią. W dodatku podczas bankietu położył rękę na jej plecach w geście, który z pewnością według niego miał być serdeczny, ale dla znawców etykiety był niedopuszczalny. Jednak trzeba pamiętać, że Trump bynajmniej nie był pierwszym prezydentem USA, który popełniał gafy w Pałacu Buckingham i wcale nie tym, któremu poszło najgorzej. Podobnie było z pierwszymi damami. Rękę na plecach królowej Elżbiety II położyła też Michelle Obama, pierwsza dama USA za czasów Baracka Obamy, a wręcz objęła monarchinię jak najlepszą przyjaciółkę. To jednak jeszcze nic wobec wyczynu Jimmy'ego Cartera, który w 1977 roku pocałował Królową Matkę w usta.
Plan wizyty Donalda Trumpa i Melanii Trump w Wielkiej Brytanii
Donald Trump i Melania Trump spotkają się z królem Karolem III, królową Camillą, a także księżną Kate i księciem Williamem dziś o godzinie 13 czasu polskiego. Prezydent wyleci z Wysp dopiero 19 września, a oprawa wizyty zapowiada się na jedną z najbardziej widowiskowych w ostatnich latach. Amerykańska para prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez monarchę Karola i królową Camillę, towarzyszyć im będą książę William i księżna Kate. Przed Zamkiem Windsor oddana zostanie salwa honorowa, a następnie Trumpowie wraz z rodziną królewską przejadą karetami przez posiadłość. Po uroczystym lunchu Trump odwiedzi kaplicę św. Jerzego, gdzie złoży wieniec na grobie Elżbiety II. Planowany jest także pokaz lotniczy z udziałem brytyjskich i amerykańskich myśliwców F-35 oraz grupy akrobacyjnej Red Arrows. Najważniejszym punktem wizyty będzie uroczysty bankiet zaplanowany na środę wieczorem. Przy stole w salach Zamku Windsor zasiądzie około 150 gości, w tym Elton John czy Mick Jagger. Po oficjalnych uroczystościach Trump spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Melania Trump weźmie udział w wydarzeniach z udziałem księżnej Kate we Frogmore Gardens, gdzie spotka się z młodzieżą ze stowarzyszenia skautów. Na zakończenie wizyty para prezydencka uda się do rezydencji Chequers, a następnie powróci do USA. To nie pierwszy raz, kiedy brytyjski monarcha gości Trumpa. W 2019 roku, jeszcze za życia królowej Elżbiety II, były prezydent USA złożył pierwszą oficjalną wizytę państwową.