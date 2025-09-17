Trump u królowej był królem gaf! Teraz się poprawi?

Donald Trump zaczyna wizytę u króla Karola III. Gdy spotykał się z Elżbietą II, popełnił kilka gaf

Już dziś, 17 września Donald Trump spotka się z królem Karolem III. Prezydent Stanów Zjednoczonych wraz z żoną Melanią Trump wczoraj, 16 sierpnia wieczorem naszego czasu przylecieli do Wielkiej Brytanii rządowym samolotem Air Force One. „Moje relacje z Wielką Brytanią są bardzo dobre, a Karol, jak wiecie, który jest teraz królem, jest moim przyjacielem” – powiedział prezydent USA jeszcze przed podróżą. „To pierwszy raz, kiedy ktoś został uhonorowany dwukrotnie. To wielki zaszczyt" - dodał, mając na myśli fakt, iż jest pierwszym prezydentem USA, który miał dwie wizyty w Wielkiej Brytanii z pełnym ceremoniałem. Pierwsza taka ceremonialna wizyta miała miejsce 3 czerwca 2019 roku, za czasów panowania Elżbiety II, na trzy lata przed jej śmiercią, niespełna trzy lata przed wojną na Ukrainie i kilka miesięcy przed początkiem pandemii koronawirusa. Wtedy Trump był na celowniku niemal wszystkich mediów, wytykano mu każdą gafę. Nie inaczej było w trakcie wizyty u królowej. Co dokładnie zrobił?

Jakie dokładnie gafy popełnił Trump? Nie był pierwszy!

Jak wiadomo, wobec członków rodziny królewskiej, szczególnie monarchy, należy zachowywać się tak, by nie złamać zasad protokołu. A ten bywa zawiły i zupełnie niezrozumiały dla kogoś z zewnątrz. Najwyraźniej nikt nie wyjaśnił Donaldowi Trumpowi zasad zachowania się wobec królowej, a może to on o nich zapomniał? W każdym razie gaf było kilka. Po pierwsze, 15-minutowe spóźnienie. Po drugie, zarówno prezydent, jak i pierwsza dama podali Elżbiecie II dłonie, podczas gdy Melania powinna lekko dygnąć, a jej mąż skłonić głowę. Do tego podczas wspólnej przechadzki Trump wyszedł przed królową, choć powinien iść nieco za nią. W dodatku podczas bankietu położył rękę na jej plecach w geście, który z pewnością według niego miał być serdeczny, ale dla znawców etykiety był niedopuszczalny. Jednak trzeba pamiętać, że Trump bynajmniej nie był pierwszym prezydentem USA, który popełniał gafy w Pałacu Buckingham i wcale nie tym, któremu poszło najgorzej. Podobnie było z pierwszymi damami. Rękę na plecach królowej Elżbiety II położyła też Michelle Obama, pierwsza dama USA za czasów Baracka Obamy, a wręcz objęła monarchinię jak najlepszą przyjaciółkę. To jednak jeszcze nic wobec wyczynu Jimmy'ego Cartera, który w 1977 roku pocałował Królową Matkę w usta.

Plan wizyty Donalda Trumpa i Melanii Trump w Wielkiej Brytanii

Donald Trump i Melania Trump spotkają się z królem Karolem III, królową Camillą, a także księżną Kate i księciem Williamem dziś o godzinie 13 czasu polskiego. Prezydent wyleci z Wysp dopiero 19 września, a oprawa wizyty zapowiada się na jedną z najbardziej widowiskowych w ostatnich latach. Amerykańska para prezydencka zostanie oficjalnie powitana przez monarchę Karola i królową Camillę, towarzyszyć im będą książę William i księżna Kate. Przed Zamkiem Windsor oddana zostanie salwa honorowa, a następnie Trumpowie wraz z rodziną królewską przejadą karetami przez posiadłość. Po uroczystym lunchu Trump odwiedzi kaplicę św. Jerzego, gdzie złoży wieniec na grobie Elżbiety II. Planowany jest także pokaz lotniczy z udziałem brytyjskich i amerykańskich myśliwców F-35 oraz grupy akrobacyjnej Red Arrows. Najważniejszym punktem wizyty będzie uroczysty bankiet zaplanowany na środę wieczorem. Przy stole w salach Zamku Windsor zasiądzie około 150 gości, w tym Elton John czy Mick Jagger. Po oficjalnych uroczystościach Trump spotka się z premierem Wielkiej Brytanii, Melania Trump weźmie udział w wydarzeniach z udziałem księżnej Kate we Frogmore Gardens, gdzie spotka się z młodzieżą ze stowarzyszenia skautów. Na zakończenie wizyty para prezydencka uda się do rezydencji Chequers, a następnie powróci do USA. To nie pierwszy raz, kiedy brytyjski monarcha gości Trumpa. W 2019 roku, jeszcze za życia królowej Elżbiety II, były prezydent USA złożył pierwszą oficjalną wizytę państwową.

US President Donald Trump and First Lady Melania will be shielded from the public within the Windsor Castle estate when the King and Queen host them on their unprecedented second state visit. @richardgaisford reports. pic.twitter.com/DZagVa1c2T— Good Morning Britain (@GMB) September 17, 2025

