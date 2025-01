Trump ujawni prawdę o UFO?! "Nie jesteśmy sami"

Co to było?

Amerykański kongresmen uważa, że Donald Trump ujawni coś ważnego o kosmitach. "Wyznał, że wkrótce to opublikuje i chciałbym to zobaczyć"

Dyskusje o UFO w amerykańskim Kongresie nikogo już nie dziwią. Niedawno, jeszcze za czasów administracji Joego Bidena ta instytucja przeprowadziła tak zwane wysłuchanie w sprawie życia pozaziemskiego i ewentualnych dowodów na jego istnienie. Jak wiadomo, od lat rządy części państw, w tym USA, odtajniają dokumenty związane ze spotkaniami z niezidentyfikowanymi obiektami latającymi. Robert Salas, były kontroler uzbrojenia amerykańskiego i pilot drona, podczas wysłuchania mówił nawet o tym, że UFO odwiedza... bazy nuklearne na całym świecie. Czy faktycznie władze USA coś ukrywały przed światem, jeśli chodzi o życie pozaziemskie, a Donald Trump zamierza to ujawnić? Zasugerował to kongresmen Tim Burchett w rozmowie z News Nation. "Prezydent Trump wyznał, że wkrótce opublikuje niektóre z nich i chciałbym to zobaczyć" - powiedział, odnosząc się do jakichś dokumentów na temat kosmitów, które mogą spoczywać w sekretnych archiwach. "Ameryka zasługuje na poznanie faktów i wierzę, że nie jesteśmy sami. W wielkim wszechświecie Boga nie wierzę, że jesteśmy najwspanialszą rzeczą, jaką kiedykolwiek stworzył. Myślę, że to byłoby bardzo aroganckie z naszej strony" - dodał. Obiecywał to już w listopadzie zeszłego roku: "Mamy tych rządowych biurokratów, którzy ciągle powtarzają, że oni nie istnieją... Najlepsi piloci na świecie mówią nam, że te rzeczy latają w bliskiej odległości od ich samolotów. Podczas moich rozmów z prezydentem elektem zyskałem przekonanie, że tego właśnie chce (pełnego ujawnienia) i że ufa amerykańskiej opinii publicznej".

Pod koniec rządów Joego Bidena Pentagon zapewniał, że nie ma żadnych szczątków ani technologii istot pozaziemskich

Głos na temat stanu wiedzy na temat kosmitów zabrała w listopadzie wicerzeczniczka Pentagonu Sabrina Singh. Było to już po wyborach prezydenckich w USA wygranych przez Donalda Trumpa, ale jeszcze za rządów administracji Joego Bidena. "Nie wiem nic o tym, by Departament Obrony miał jakiekolwiek szczątki, czy oznaki istot pozaziemskich czy ich działań lub technologii" - powiedziała przedstawicielka amerykańskiego departamentu obrony podczas briefingu w Pentagonie. 14 listopada Pentagon przekazał Kongresowi raport dotyczący niewyjaśnionych zjawisk określanych mianem UAP czy NOL. Zgodnie z tym raportem od maja 2023 do czerwca 2024 odnotowano 757 obserwacji niewyjaśnionych zjawisk, ale nie znaleziono żadnych dowodów wskazujących na ich pozaziemskie pochodzenie, przy czym aż 70 proc. obiektów okazało się balonami, a 16 proc. dronami.

Humans are 'not alone' and Donald Trump 'will release evidence soon' claims allyhttps://t.co/GoDm6P3qpd pic.twitter.com/xLm8qHVJmI— Daily Star (@dailystar) January 28, 2025

