Trump wściekły na Zełenskiego! "Dyktator, złamał naszą umowę"

Donald Trump nazwał Wołodymyra Zełenskiego "dyktatorem". Stwierdził, że Ukraina "złamała umowę" z USA dotyczącą minerałów ziem rzadkich

"Pomyślcie o tym, że umiarkowanie udany komik, Wołodymyr Zełenski, przekonał Stany Zjednoczone Ameryki do wydania 350 miliardów dolarów, aby wejść w wojnę, której nie można było wygrać, która nigdy nie musiała się zacząć, ale wojnę, której on, bez Stanów Zjednoczonych i „TRUMPA”, nigdy nie będzie w stanie rozstrzygnąć". Tak i nie tylko tak napisał Donald Trump w mediach społecznościowych o Wołodymyrze Zełenskim. Prezydent USA przypuścił kolejny atak na ukraińskiego prezydenta, najwyraźniej stwierdzając, że żałuje pieniędzy przekazanych na rzecz walki z Rosją, a w zasadzie żąda rekompensaty za poniesione koszty. W emocjonalnym wpisie zamieszczonym w sieci Trump nazwał też Zełenskiego "dyktatorem" i oskarżył Ukrainę o "złamanie umowy" dotyczącej eksploatacji minerałów na terenie tego kraju. "My tylko dajemy nasze pieniądze, a mieliśmy umowę opartą o metale ziem rzadkich i inne rzeczy, ale oni złamali tę umowę. Złamali ją dwa dni temu" - stwierdził Trump, który chciał, by Ukriana "wypłaciła się" teraz udostępnianiem USA swoich zasobów naturalnych. Zełenski publicznie powiedział Trumpowi 19 lutego, ze Ukraina nie jest na sprzedaż. To wyjątkowo rozzłościło prezydenta USA.

Zdaniem Trumpa Zełenski powinien był iść na kompromis z Putinem na samym początku wojny. "Miał trzy lata i nie było nawet żadnych spotkań ani rozmów, by zatrzymać tę wojnę"

Donald Trump ponownie stwierdził, że Wołodymyr Zełenski zrobił za mało dla zakończenia wojny. Zdaniem amerykańskiego przywódcy Ukraina powinna była wcześniej zdecydować się na rozważenie kompromisu z Rosją, zamiast po prostu z nią walczyć. "On mógł przyjechać, jeśli by tego chciał, ale nie został zaproszony do Arabii Saudyjskiej. Ale on miał trzy lata i nie było nawet żadnych spotkań ani rozmów, by zatrzymać tę wojnę" - mówił prezydent USA, choć przecież próby spotkań i rozmów jak najbardziej były, choćby te organizowane przez Turcję i zakończone niepowodzeniem. Poprzednio też mówił o tym w tym tonie: "Słyszę, że są źli [Ukraińcy], że nie mają miejsca przy stole negocjacyjnym. Cóż, mają miejsce od trzech lat, a można było to załatwić dużo wcześniej, nawet słaby negocjator mógłby to załatwić lata temu, bez utraty dużej ilości ziemi, bardzo małej ilości ziemi, bez utraty życia i bez utraty miast, które po prostu leżą. Powinni byli to zakończyć trzy lata temu. Nigdy nie powinni byli tego zaczynać. Mogliby zawrzeć umowę. Ja mógłbym zawrzeć umowę dla Ukrainy, która dałaby im prawie całą ziemię, wszystko, prawie całą ziemię. I nikt by nie zginął" - powiedział Donald Trump, komentując spotkanie w Rijadzie, na którym zresztą, podobnie jak Putin, nie był obecny. Trump wprost poparł pomysł zorganizowania wyborów prezydenckich na Ukrainie, ale jak podkreślił, nie ma to związku z żadnymi rosyjskimi żądaniami. "Cóż, mamy sytuację, w której nie mieliśmy wyborów na Ukrainie, gdzie mamy stan wojenny(...) Mamy przywódcę w Ukrainie, który - nie chcę tego mówić, ale ma 4 proc. poparcia. I ma kraj, który został rozwalony na kawałki. Jeśli chcą mieć miejsce przy stole, czy ludzie z Ukrainy nie musieliby powiedzieć: 'Minęło dużo czasu, odkąd mieliśmy wybory'?. To nie jest kwestia Rosji. To coś, co pochodzi ode mnie i wielu innych krajów również" - mówił Trump. Chodziło mu o to, że kadencja Zełenskiego formalnie skończyła się w maju, ale z uwagi na stan wojenny nie przeprowadzono nowych wyborów.

Trump is insane, a psycho, a dictator - read for yourself. pic.twitter.com/oT0bIKNfK3— Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) February 19, 2025

