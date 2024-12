Trumpowie szczerze o tym, co dzieje się w sypialni! "Wystarczy, że wyjdę na minutę"

Przypomniano stary wywiad z Trumpami o zwyczajach w sypialni! Ellen DeGeneres wyciągnęła z nich prywatne zwierzenia

Donald Trump wygrał niedawno wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych i już niebawem z żoną Melanią Trump wkroczy triumfalnie do Białego Domu. Podczas poprzedniej kadencji prezydenckiej plotkowano o rzekomych kłopotach małżeńskich, jakie miały wówczas targać związkiem pierwszej pary. Miał się do tego przyczynić zwłaszcza kryzys związany z aferą wokół gwiazdy porno Stormy Daniels, która po dziś dzień twierdzi, iż połączył ją z Trumpem romans, a potem opłacono jej milczenie. Dziś o Stormy Daniels już się tyle nie mówi, a Melania Trump wspierała męża podczas kampanii i wyglądało na to, że już dawno się pogodzili. Teraz amerykańskie media przypomniały niegdysiejszą wizytę dzisiejszego prezydenta elekta i jego żony w programie Ellen DeGeneres. W 2004 roku znana prezenterka nie omieszkała drążyć prywatnych, domowych tematów! A oni chętnie odpowiadali. Żartom i chichotom nie było końca. Co powiedzieli?

"Jeśli wstanę i na chwilę wyjdę z łóżka, wracam i jest już pościelone, co jest całkiem niesamowite"

Ellen DeGeneres dopytywała Melanię Trump o to, jakim mężem jest Trump i czy choć trochę pomaga w domowych, prozaicznych obowiązkach. „Czy w domu wynosi śmieci? Czy jest taki?” - pytała. „Nie, wykonuje swoją pracę. Pozwalam mu wykonywać jego pracę, ja wykonuję swoją pracę, a gosposia wykonuje swoją pracę” - odrzekła przyszła pierwsza dama. „Ale mimo wszystko, nawet jeśli masz gosposię, jesteś schludny czy niechlujny?” - drążyła temat prowadząca, zwracając się do Trumpa. „Jestem dość schludny, ale ona jest bardzo schludna. Pochodzi z części świata... austriacko-słoweński zwyczaj polega na byciu wręcz nieskazitelną. Ona jest taka schludna, wszystko jest idealne. Jeśli wstanę i na chwilę wyjdę z łóżka, wracam i jest już pościelone, co jest całkiem niesamowite" - zachwycał się Trump. „Lubię kiedy wszystko jest idealnie, jestem bardzo zorganizowana” — potwierdzała Melania. Ciekawe, czy to wszystko jest aktualne teraz, gdy od wywiadu minęło 20 lat?

Sonda Która ma lepszy styl: Kamala Harris czy Melania Trump? Kamala Harris Melania Trump

Throwback: President Trump and Melania interviewed by Ellen in 2004 pic.twitter.com/pHv6xvUIDT— FLOTUS Report (@MELANIAJTRUMP) August 22, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to kraj? Podajemy nazwy miast! Pytanie 1 z 10 Ratyzbona, Stuttgart, Norymberga Niemcy Austria Holandia Następne pytanie