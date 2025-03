"Trwa oczekiwanie, papież chce prawdy". Nieoficjalne doniesienia o papieżu Franciszku!

Jaki jest stan papieża Franciszka? Nieoficjalnie mówi się, że trwa oczekiwanie na pewne informacje o zdrowiu Ojca Świętego

Papież Franciszek już ponad trzy tygodnie leży w rzymskiej poliklinice Gemelli z obustronnym zapaleniem płuc. "Noc minęła cicho. Papież odpoczywa" - głosił poranny uspokajający komunikat z Watykanu z dnia 8 marca. Piątek, 7 marca był z kolei dniem, w którym zrezygnowano z codziennego biuletynu o stanie zdrowia papieża Franciszka. Było to podyktowane aktualnie stabilną sytuacją. Stan papieża jest stabilny, lecz to oznacza nie tylko brak pogorszenia, ale i poprawy. Co nieoficjalnie mówi się w Watykanie o stanie papieża? "Trwa oczekiwanie" - padły takie słowa. Jak podaje Polska Agencja Prasowa, nieoficjalnie źródła watykańskie podają, oczekuje się dokładnego wyjaśnienia, jaka jest sytuacja zdrowotna Franciszka. Na razie mówi się o złożonym obrazie klinicznym i stabilności.

Profesor Sergio Alfieri z Polikliniki Gemelli: "Papież chce, aby mówiono prawdę" o jego stanie zdrowia

Lekarze papieża Franciszka podczas konferencji prasowej w Poliklinice Gemelli powiedzieli: "Biuletyny, które opracowujemy są syntezą informacji ekipy medycznej, a my je publikujemy w porozumieniu z papieżem". "Papież chce, aby mówiono prawdę" - dodał profesor Sergio Alfieri jeszcze 21 lutego, gdy od hospitalizacji Ojca Świętego minął tydzień. Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego na krótko po spotkaniu z premierem Słowacji Robertem Ficą. Początkowo informowano o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapeleniu płuc. Stan papieża był początkowo poważny, potem wręcz krytyczny, w tym momencie jest stabilny. "Dziękuję z całego serca za wasze modlitwy o moje zdrowie. Niech Bóg was błogosławi, a Dziewica was chroni. Dziękuję" - napisał wczoraj papież Franciszek na platformie społecznościowej X.

Pope Francis had a good night and continues to rest, according to the Holy See Press Office on Saturday morning.His clinical condition has remained stable for the past few days as he receives treatment for bilateral pneumonia at Rome’s Gemelli Hospital.https://t.co/z9tRsJaIMg pic.twitter.com/F8PkPxKOsG— Vatican News (@VaticanNews) March 8, 2025

