Wzruszające nowe słowa papieża Franciszka! "Z całego serca"

Papież Franciszek zwrócił się do wiernych ze szpitala. "Dziękuję z całego serca za wasze modlitwy o moje zdrowie"

Papież Franciszek już ponad trzy tygodnie lezy w rzymskiej poliklinice Gemelli z obustronnym zapaleniem płuc. Jak podała dziś, 8 marca rano Stolica Apostolska, stan Ojca Świętego nie uległ zmianie. "Noc minęła cicho. Papież odpoczywa" - głosił komunikat z Watykanu. Piątek, 7 marca był z kolei dniem, w którym zrezygnowano z codziennego biuletynu o stanie zdrowia papieża Franciszka. Było to podyktowane aktualnie stabilną sytuacją. Lecz niestety, nadal nie można też mówić o zdecydowanej poprawie papieskiego zdrowia. A jakie są najnowsze słowa, które Ojciec Święty sam skierował do wiernych? We wzruszających słowach dziękował wszystkim za modlitwę.

"Niech Bóg was błogosławi, a Dziewica was chroni. Dziękuję"

"Dziękuję z całego serca za wasze modlitwy o moje zdrowie. Niech Bóg was błogosławi, a Dziewica was chroni. Dziękuję" - napisał papież Franciszek na platformie społecznościowej X. Poprzednio Ojciec Święty pisał do wiernych z okazji Popielca. "Środa Popielcowa przypomina nam, kim jesteśmy, co dobrze nam robi. Stawia nas na naszym miejscu, wygładza ostre krawędzie naszego narcyzmu, przywraca nas do rzeczywistości i sprawia, że ​​jesteśmy bardziej pokorni i otwarci na siebie nawzajem. Nikt z nas nie jest Bogiem; wszyscy jesteśmy w podróży".

I thank you from the bottom of my heart for your prayers for my health. May God bless you and the Virgin protect you. Thank you.— Pope Francis (@Pontifex) March 7, 2025

