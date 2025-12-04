Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii! Ludzie zerwali się w środku nocy

Trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii. W Lancashire ziemia zatrzęsła się z siłą 3,3 stopnia w skali Richtera
Japonia, Turcja, Grecja czy Włochy - trzęsienia ziemi w takich miejscach nikogo nie dziwią i bywają naprawdę niszczycielskie. Ale w Wielkiej Brytanii? Tego chyba nikt się nie spodziewał! A jednak - minionej nocy, z 3 na 4 grudnia, trzęsienie ziemi o magnitudzie 3,3 stopnia w skali Richtera wystąpiło w północno-zachodniej części Anglii. Wstrząs nastąpił po godzinie 23:20 i był odczuwalny w całym hrabstwie Lancashire oraz w południowej części Lake District. Jak donosi Brytyjska Służba Geologiczna, mieszkańcy zgłaszali coś, co odczuwali jako "podziemną eksplozję", niektórzy raportowali, że „zatrzęsło całym domem”. Ludzie zrywali się na równe nogi w środku nocy i dzwonili po służby. Zgłoszeń były setki.
"Było około wpół do dwunastej i natychmiast wyskoczyłam z łóżka. Strasznie się przestraszyłam"
„Wstrząsy mnie obudziły, myślałam, że ktoś wjechał mi do domu. Było około wpół do dwunastej i natychmiast wyskoczyłam z łóżka. Mieszkam sama, więc strasznie się przestraszyłam. Dopiero dziś rano, gdy weszłam na Facebooka, zdałam sobie sprawę, że to trzęsienie ziemi” - opowiadała BBC Atrina Simmons z Lancashire. „Nasze ekipy, wraz z kolegami z policji i NWAS, wspierały akcję ratunkową po lekkim trzęsieniu ziemi zarejestrowanym w pobliżu granicy Lancashire i Cumbrii” - potwierdza w oświadczeniu Straż Pożarna i Ratownicza Lancashire. "Wiemy, że wielu mieszkańców poczuło lub usłyszało głośny huk wcześniej tego wieczoru w okolicy Carnforth. Nie ma doniesień o poszkodowanych ani o szkodach, ale w okolicy przebywają funkcjonariusze wraz z kolegami z Lancashire Fire and Rescue Service i North West Ambulance Service" - dodają ratownicy. Co się dzieje?! Choć mało kto o tym wie, trzęsienie ziemi w Wielkiej Brytanii to coś, co jak najbardziej się zdarza. Każdego roku Brytyjska Służba Ratownicza (BGS) odnotowuje 200-300 takich incydentów, ale większość jest na tyle słaba, że nikt ich nie odczuwa. Ale około 20-30 trzęsień ziemi na Wyspach rocznie jest odczuwalnych przez mieszkańców.