Ludzie skakali z okien w Stambule! Miastu grozi katastrofa

Wielka panika podczas trzęsienia ziemi w Turcji. Nikt nie zginął, ale ludzie skakali z okien. 236 osób z obrażeniami. Obawiali się zapowiadanego kataklizmu

Wczorajsze trzęsienie ziemi w Turcji na szczęście nie przyniosło żadnych ofiar, ale jest bardzo wielu rannych. Tyle, że większość tych osób odniosła obrażenia nie z powodu samych zniszczeń wywołanych wstrząsami, a paniki, która wybuchła w Stambule. Gdy zatrzęsła się ziemia, ludzie uciekali, tratując się nawzajem, a nawet skacząc z okien. Jak poinformował minister zdrowia Turcji Kemal Memisoglu, do szpitali trafiło 236 osób, w tym 173 osoby w Stambule, reszta w okolicznych miejscowościach. Władze Turcji podały również, że dostano 378 powiadomień o uszkodzeniach różnych budynków, a zawalił się jeden, na szczęście opuszczony. Epicentrum trzęsienia ziemi, które osiągnęło siłę 6,2 stopnia w skali Richtera, znajdowało się na Morzu Marmara, potem nastąpiły trzy wstrząsy wtórne o magnitudzie dochodzącej do 4,9.

Naukowcy obawiają się o wiele gorszego trzęsienie ziemi w Stambule. „Możemy być niestety pewni wysokiego poziomu zniszczeń"

Trudno dziwić się ludziom, który salwowali się ucieczką nawet skacząc z okien budynków. Zapewne bali się, że właśnie nadszedł kataklizm, przed którym niestety od paru lat ostrzegają naukowcy. Są zdania, że Stambuł znajduje się w tak niebezpiecznym miejscu, że może tutaj dojść do trzęsienia będącego w stanie zabić 15 milionów ludzi. Wszystko przez połączenie coraz większego zaludnienia największej tureckiej metropolii oraz szczególnie groźnej sytuacji związanej z ruchami tektonicznymi. W 2023 roku trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 zabiły ponad 53 tys. osób w Turcji i kilka tysięcy w Syrii. Następny kataklizm może być o wiele, wiele gorszy. „Możemy być niestety pewni wysokiego poziomu zniszczeń” - mówił w 2023 roku w rozmowie z Polską Agencją Prasową dr Deniz Ay z Uniwersytetu w Bernie, odnosząc się do ryzyka ogromnej liczby ofiar w razie silnego trzęsienia ziemi w Stambule. Dlaczego? Jak argumentuje specjalistka, wynika to po pierwsze z jakości konstrukcji budynków, niewystarczająco zabezpieczonych przed silnym trzęsieniem ziemi, zwłaszcza w historycznym centrum, zaś po drugie z wyjątkowej gęstości zaludnienia, a tymczasem 15-milionowy Stambuł nadal się rozrasta i mieszka w nim już jedna piąta ludności Turcji.

"Miasto musi wzmocnić swoje budynki – to priorytet"

Jaki rozmiar miałaby katastrofa? Jeszcze w lutym burmistrz miasta Ekrem Imamoglu mówił o 90 tys. budynków wysoce narażonych na zniszczenie w wyniku trzęsienia ziemi, w przypadku kolejnych 170 tys. można jego zdaniem mówić o ryzyku umiarkowanym. „Niestety trudno mówić o sukcesie ostatnich ponad 20 lat przygotowań po trzęsieniu z końca XX wieku, na co największy wpływ miała centralizacja władzy widoczna najwyraźniej w ostatniej dekadzie. Miasto musi wzmocnić swoje budynki – to priorytet; rozwijanie zdolności ekip ratunkowych musi być ostatnią deską ratunku, szczególnie w ponad 15-milionowym mieście” – stwierdza dr Deniz Ay z Uniwersytetu w Bernie.

🇹🇷 6.2 MAGNITUDE EARTHQUAKE STRIKES ISTANBUL‼️The epicenter was located in the Sea of Marmara.The city shook noticeably, but there have been no reports of casualties or damage so far. pic.twitter.com/tCe0V9GqtM— NEXTA (@nexta_tv) April 23, 2025

