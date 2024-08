Trzy kobiety porażone piorunem nad morzem! "Apokaliptyczna scena"

Dziecko wpadło do rury! Roczny chłopiec uratowany

Trzy kobiety poważnie ranne po uderzeniu pioruna w plażę pełną ludzi! Dramat we włoskim kurorcie

Podczas letnich wakacji nad morzem trzeba bardzo uważać na prognozę pogody! Jeśli nadciąga burza, koniecznie schroń się w jakimś budynku z instalacją odgromową, w żadnym razie nie przebywaj w wodzie ani na otwartych przestrzeniach i nie chowaj się pod drzewami. Niestety, co roku burze i nawałnice przynoszą także dramatyczne wypadki związane z uderzeniami piorunów. Takie wydarzenia miały miejsce w sobotę 3 sierpnia we Włoszech. „To była apokaliptyczna scena” - tak mówią wstrząśnięci świadkowie o tym, co wydarzyło się na rajskiej nadmorskiej plaży. Nagle nadciągnęły czarne chmury i błyskawicznie rozpętała się straszna burza.

Dramatyczne akcja ratunkowa. Jedna z ofiar reanimowana, druga przeszła zawał

Nie wszyscy turyści wypoczywający w miejscowości Alba Adriatica we włoskim regionie Abruzja zdołali uciec. Niestety, trzy kobiety znajdujące się na plaży zostały porażone piorunem! Jak podaje włoska agencja Ansa, osoby te odniosły poważne obrażenia, dwie kobiety są w stanie ciężkim. Jedna z kobiet była reanimowana na miejscu dramatycznego zdarzenia, a potem została zabrana śmigłowcem ratunkowym do szpitala. W ciężkim stanie jest również 64-letnia turystka z Belgii, która w czasie akcji ratunkowej przeszła zawał serca. Trzecia osoba, Włoszka, odniosła obrażenia nogi.

Fulmine in spiaggia: tre feriti ad Alba Adriatica, uno è grave https://t.co/PEMRcpFsBB pic.twitter.com/eIXm9kY9A6— Frank - (leggimarcotravaglio) (@FRANCESCOADDES2) August 3, 2024

TERRORE IN SPIAGGIA ALBA ADRIATICA: FULMINE COLPISCE TRE DONNE. DUE SONO GRAVISSIME https://t.co/h5J1Il30xr— Triste Mondo Malato (@tristemondo) August 3, 2024

