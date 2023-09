Piorun zabił dwie osoby na plaży! Przerażające wideo pokazuje wszystko

Ożenił się z postacią z bajki! Mówi, że to fikcjoseksualizm

To przerażające nagranie jest prawdziwą przestrogą przed burzami! Krótki film nakręcony przez przypadkowego świadka tragedii w Meksyku trafił do mediów społecznościowych. Do dramatu doszło w poniedziałkowe popołudnie, 18 września na popularnej plaży w Maruata w Aquili, w turystycznym rejonie Michoacán. Na filmie widzimy kilka osób uciekających przed burzą i piorunami znad wody w stronę miasta. W pewnym momencie uderza potężny grom. Widać, jak słup ognia pojawia się pośrodku plaży, a dwie osoby upadają na ziemię. Trzecia, znajdująca się bardzo blisko pioruna, oszukała przeznaczenie i zdołała uciec. Jak pisze Excelsior, ofiarami pioruna byli mężczyzna i kobieta. Burmistrz Aquili, José María Valencia, potwierdził tożsamość ofiar i złożył kondolencje rodzinom poszkodowanych. Mężczyzna pochodził z Tecomán, gminy w sąsiednim stanie Colima i sprzedawał na plaży hamaki, natomiast kobieta była turystką i pochodziła ze stanu Guanajuato.

Jak zachować się podczas burzy? Jak nie zostać zabitym przez piorun jak bohaterowie tego filmu?

Po tragedii władze lokalne wezwały turystów i mieszkańców, by zwracali baczniejszą uwagę na prognozy pogody i zmieniającą się autę, a gdy zbliża się burza, nie czekali na ostatnią chwilę ze schronieniem się w bezpiecznym miejscu. Pamiętajmy, że piorun może nas trafić również na plaży. Kiedy zbliża się burza, powinniśmy jak najszybciej schronić się w budynku posiadającym instalację odgromową, a gdy jest to niemożliwe, unikać otwartych przestrzeni, nie chronić się pod drzewami, nie wchodzić do wody. Jeśli nie mamy dokąd uciec, kucnijmy na ziemi, najlepiej na przykład na plecaku, w górach jak najszybciej zejdźmy ze szczytu czy grani w niżej położone miejsce.

i Autor: Twitter/@AztecaNoticias

