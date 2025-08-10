Trzy ofiary wybuchu min w morzu. Kąpali się w strefach zakazanych!

Trzy osoby zginęły w wyniku eksplozji min morskich w obwodzie odeskim, w miejscowości Zatoka.

Ofiary ignorowały zakaz kąpieli na zamkniętych plażach, które są zagrożone z powodu dryfujących min.

Władze ukraińskie apelują o przestrzeganie zakazów ze względu na śmiertelne niebezpieczeństwo min w Morzu Czarnym.

Trzy osoby poniosły śmierć w wyniku wybuchu morskich min w rejonie miejscowości Zatoka, nad Morzem Czarnym, w obwodzie odeskim na południu Ukrainy – poinformowała w niedzielę, 10 sierpnia Polska Agencja Prasowa, powołując się na komunikat lokalnych władz wojskowych.

Do tragicznych zdarzeń doszło na plażach, które od początku rosyjskiej inwazji pozostają zamknięte ze względów bezpieczeństwa. Jak przekazał szef władz obwodu odeskiego Ołeh Kiper, ofiary to jeden mężczyzna, który zginął w Karolino-Buhazie, oraz mężczyzna i kobieta, którzy stracili życie w Zatoce.

- Śmiertelne zagrożenie na wodzie: życie trzech osób przerwane przez ignorowanie zakazów. Jeden mężczyzna zginął w Karolino-Buhazie, a kolejny mężczyzna i kobieta — w Zatoce – napisał Kiper w mediach społecznościowych.

Dodał, że wszystkie ofiary znajdowały się w wodzie w strefach, w których obowiązuje całkowity zakaz kąpieli. - Wszyscy zginęli, gdy podczas kąpieli w strefach zakazanych dla wypoczynku natknęli się na materiały wybuchowe – podkreślił na Telegramie.

Od wybuchu wojny w lutym 2022 roku Morze Czarne jest rejonem szczególnego zagrożenia ze względu na obecność dryfujących i zatopionych min. Ukraińskie służby wielokrotnie apelowały o bezwzględne przestrzeganie zakazów i niewchodzenie do wody w rejonach objętych ograniczeniami.

Władze przypominają, że miny mogą przemieszczać się wzdłuż wybrzeża wraz z prądami morskimi, a ich wykrycie bywa bardzo trudne. – Każde naruszenie zakazu może skończyć się tragedią – ostrzegają ratownicy.