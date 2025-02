Tusk mówił, czy Polska wyśle wojska na Ukrainę. Kolejny kraj zabiera głos

Minister spraw zagranicznych Hiszpanii: "Nikt nie rozważa wysłania wojsk na Ukrainę, ponieważ do pokoju jest jeszcze daleko"

Czy europejskie wojska powinny pojechać na Ukrainę? Takie rozwiązanie problemu wojny na Ukrainie proponował swojego czasu Emmanuel Macron, mówiło się też o "siłach pokojowych" z Europy, które pilnowałyby pokoju po zawarciu porozumień pokojowych, co proponował Wołodymyr Zełenski. Opowiada się on także za utworzeniem europejskich oddziałów, które w razie potrzeby mogłyby stawić czoła Putinowi. W tej kwestii wypowiedział się dziś, po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa polski premier. "Nie przewidujemy wysłania polskich żołnierzy na teren Ukrainy, natomiast będziemy wspierali, także jeżeli chodzi o logistykę i o wsparcie polityczne, państwa, które ewentualnie będą chciały takich gwarancji w przyszłości udzielić" - mówił Donald Tusk. "Nie będziemy w stanie skutecznie pomóc Ukrainie, jeśli natychmiast nie podejmiemy praktycznych działań dotyczących własnych zdolności obronnych. Jeśli Europa - a dzisiaj tak jest - nie jest w stanie zrównoważyć potencjału militarnego Rosji, to musimy to natychmiast nadrobić i wtedy dopiero będziemy mogli (...) udzielać realnych gwarancji Ukrainie na przyszłość" - dodawał polski premier.

A co o pomyśle wysyłania europejskich żołnierzy na Ukrainę myślą przedstawiciele innych krajów? Wypowiedział się dziś (17 lutego) na ten temat także szef hiszpańskiego MSZ. W wywiadzie dla jednej ze stacją radiową Onda Cero Jose Manuel Albares mówił: "Nikt nie rozważa wysłania wojsk na Ukrainę, ponieważ do pokoju jest jeszcze daleko". "Jestem przekonany, że Putin będzie nadal atakował i bombardował Ukrainę. Nie widzę więc obecnie pokoju na horyzoncie" – dodał Albares. Przedstawiciele Polski i Hiszpanii w gronie innych europejskich przywódców, choć nie wszystkich, uczestniczą w nadzwyczajnym szczycie w Paryżu zwołanym przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona po Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Autor:

Sonda Czy kraje z NATO powinny wysłać żołnierzy na Ukrainę? Tak Nie Nie mam zdania

“A war of aggression cannot be rewarded, we cannot encourage others to launch wars of aggression.”Spanish FM Jose Manuel Albares says peace talks on Ukraine should not end up “rewarding” the Russian aggression.🟠 LIVE updates: https://t.co/CiRqIqCn8r pic.twitter.com/FLN2z8pD7N— Al Jazeera English (@AJEnglish) February 17, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Bez wstydu zacznij luty! Zaliczamy od 5/10 Pytanie 1 z 10 Ile dzielników ma liczba 120? 8 12 16 Następne pytanie