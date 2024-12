Tym Meghan Markle zraziła do siebie królową! "To przelało kielich goryczy"

Królewski ekspert ujawnia, dlaczego królowa Elżbieta II mroziła wzrokiem Meghan Markle na jej ślubie. Poszło o element garderoby

Kiedy Meghan Markle w 2016 roku pojawiła się w życiu księcia Harry'ego, trwało panowanie królowej Elżbiety II. Nawet wtedy, gdy Sussexowie udzielali telewizyjnych wywiadów o tym, jak źle im było w rodzinie królewskiej, Meghan podkreślała brak konfliktu z monarchinią. "Była jak babcia" - powiedziała nawet. Ale rzeczywistość nie była chyba taka cukierkowa. Kolejna osoba mówi o tym, że o ile początkowo królowa faktycznie była nastawiona do Markle przyjaźnie, to z czasem zmieniła zdanie. Królewski autor Tom Bower w książce "Revenge" ujawnił, co stanowiło kroplę, która przelała kielich goryczy. Podobno zachowanie Meghan na jej ślubie z Harrym w 2018 roku rozzłościło Elżbietę II nie na żarty. „Królowa zastanawiała się, dlaczego Meghan potrzebuje welonu na ślub, skoro miało to być jej drugie małżeństwo” - pisze Bower. Tymczasem nie dość, że Markle wbrew zaleceniom założyła welon, to jeszcze był on wyjątkowo okazały, choć królowa była oburzona już samym faktem wyboru białej sukni przez rozwódkę. W efekcie w kaplicy św. Jerzego w zamku w Windsorze monarchini piorunowała Meghan wzrokiem!

O tej sprawie pisał wcześniej także dziennikarz Richard Eden z "Daily Mail". Twierdzi, że dotarł do dawnych zaufanych doradców i znajomych monarchini i poznał całą prawdę. Według tych anonimowych informatorów już zachowanie Meghan Markle podczas przymierzania klejnotów, jakie miała założyć do kościoła, zaniepokoiło królową. Podobno narzeczona Harry'ego była nie dość uprzejma dla uwielbianej garderobianej Elżbiety II. Mało tego! Nie przyjmowała porad królowej, nie wspominając o uznawaniu ich za rozkazy. Przykładowo wybrała na ślub śnieżnobiałą suknię, choć była rozwódką, co podobno monarchini uznała za niestosowne. A kroplą, która przelała kielich goryczy było odrzucenie porad Sophie Wessex, żony księcia Edwarda wyznaczonej przez królową na kogoś w rodzaju przewodnika wprowadzającego Meghan w świat monarchii. Ślubna samowolka sprawiła, że Elżbieta II zmieniła zdanie o Meghan Markle i zaczęła przeczuwać, że coś się święci!

Watch as Meghan Markle ignores advisors telling her not to walk ahead of The QueenMeghan refuses to listen & snatches flowers meant for Her Majesty pic.twitter.com/l3MJgMZZod— MeghansMole©️ (@MeghansMole) December 2, 2024

