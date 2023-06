Tym młotem wagnerowcy bestialsko mordowali na wojnie. Teraz Łukaszenka chwali się nim dzieciom

Książę Harry i Meghan Markle rozwodzą się?! Harry uciekł do TEJ luksusowej kryjówki!

Młot kowalski Grupy Wagnera

Grupa Wagnera próbuje zbudować w masowej świadomości mit bezwzględnych najemników, publikując nagrania z użyciem młotów kowalskich, używanych do "wymierzania kar", czyli zabijania, np. dezerterów. O młocie, którym bandyci z Grupy Wagnera zamordowali jednego ze swoich niedawnych towarzyszy, media informowały w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy związany z Grupą Wagnera kanał na Telegramie opublikował nagranie, które przedstawiało brutalną egzekucję Jewgienija Nużyna. To Rosjanin, który najpierw walczył w wojnie, poddał się ukraińskim siłom zbrojnym i trafił do niewoli, po czym został porwany przez siły rosyjskie.

Nużin, według portalu Meduza, został zwerbowany i walczył w Grupie Wagnera przeciwko Ukrainie, po czym trafił do ukraińskiej niewoli. W wywiadach udzielonych dziennikarzom Rosjanin deklarował gotowość walki po stronie Kijowa. Mówił, że wcześniej ponad 20 lat siedział w kolonii karnej w Riazaniu za zabójstwo i próbę ucieczki.

Zobacz: Wagnerowcy zatłukli "swojego" młotem kowalskim. Brutalną egzekucję wrzucili do sieci

❗️18+ Связанный с ЧВК «Вагнер» телеграм-канал Grey Zone опубликовал еще одно видео, на котором, предположительно, изображено убийство кувалдой сдавшегося в плен российского заключенного, завербованного ЧВК «Вагнер».https://t.co/0Sf3q1YlHl pic.twitter.com/JjEt4vNXAk— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) February 13, 2023

Teraz na wystawie w pałacu prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki białoruskie media zauważyły ​​młot. Widnieje na nim dedykacja: "Alaksandrowi Ryhorawiczowi" - czyli Alaksandrowi Ryhorawiczowi Łukaszence. Młot był w futerale na skrzypce, który wygląda identycznie jak ten, który dowódca jednego z oddziałów Grupy Wagnera przekazał niedawno białoruskiemu muzeum. Uczniowie Wojskowo-Patriotycznego Specjalnego Ośrodka Szkolenia "Skif" w Rzeczycy (obwód homelski) i Okręgowego Klubu Wojskowo-Patriotycznego "Waleczność" JW 3310 mogli zobaczyć ten "eksponat" w Pałacu Niepodległości w Mińsku. - Najwyraźniej organizatorzy wycieczki uważają, że młot kowalski używany przez rosyjskich najemników i przestępców do egzekucji swoich byłych współpracowników jest bardzo ważny dla »patriotycznej« edukacji - napisał portal NEXTA.

Warto przypomnieć, że podobny młot, zakrwawiony, Jewgienij Prigożyn wysłał też do Parlamentu Europejskiego. Miała być do odpowiedź na działanie europosłów, którzy wezwali UE do uznania Grupy Wagnera za organizację terrorystyczną.

🤡 In #Belarus, children from the so-called "patriotic" club were given a tour of Lukashenko's palace and shown a "Wagner" sledgehammer.Apparently, the organizers of the tour believe that the sledgehammer used by Russian mercenaries and criminals to execute their former… pic.twitter.com/LMAGvt5fJd— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2023

